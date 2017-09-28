(Görüntülü Haber) Torununu koyduğu bebek arabasıyla uyuşturucu satarken yakalandı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak İlçesi’nde, uyuyan torununu yerleştirdiği bebek arabasına sakladığı uyuşturucu hapları satmaya çalışırken yakalanan 53 yaşındaki H.A., tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Konak’taki Yenişehir Semti\'nde bir erkeğin bebek arabasıyla uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda bir evin önünde içinde uyuyan bebek bulunan bebek arabasıyla bekleyen H.A.\'yı şüpheli hareketler sergilemesi üzerine gözaltına alındı. Bebek arabasında yapılan aramada 100 uyuşturucu hap bulundu. Dikkat çekmemek için bebeği gezdirir görüntüsü vermeye çalıştığı belirtilen H.A., Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. H.A.\'nın \'okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesislerin sınırlarına 200 metreden yakın uzaklıkta, umuma açık yerlerde\' uyuşturucu madde satışı yaptığından, cezasının yarı oranında artırılması istendi.. H.A. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. 1 HAFTADA 39 KİŞİ YAKALANDI Ayrıca ekiplerin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda, 7 bin 710 gram esrar, 40 gram bonzai, 15 gram kokain, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 44 tabanca mermisi, 10 av tüfeği fişeği, 2 şarjör ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 345 lira para ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.