(Görüntülü Haber) Töre cinayetine baba engel oldu

Mehmet CANDAN - Mehmet GÜNEY İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, şizofreni tedavisi gören 22 yaşındaki A.A.\'yı alıkoyup, tecavüz etmekle suçlanan iki tutuklu sanıktan 31 yaşındaki Tuncay S. 21 yıl 3 ay, 55 yaşındaki Abdullah K. ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ağabeylerinin \'Namusumuz kirlendi\' diyerek infaz kararı verdiği A.A.\'yı babası koruyarak töre cinayetinin önüne geçmiş oldu. A.A.\'nın avukatı Sibel Önder, Bugüne kadar töreye göre infaz kararını babanın aldığına şahit olmuştuk. Bu olayda ise baba onurlu duruşuyla kızını ölümden kurtardı dedi. 2016 yılının Eylül ayında yaşanan olayda, yolda yürüyenler, bir daireden gelen kadın çığlıklarını duyunca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve girmek istedi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, A.A. adlı genç kadını yerde yarı baygın halde yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan A.A., 2 kişi tarafından zorla alıkonulduğunu ve 2 gün boyunca kendisine tecavüz edildiğini söyledi. Şikayet üzerine araştırma yapan polis, genç kadına tecavüz ettiği ileri sürülen kişilerin daha önce emniyette kaydı bulunan işsiz Tuncay S. ve kamyon şoförü Abdullah K. olduğunu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, genç kadın tarafından teşhis edildi, ardından tutuklandı. Sanıklar hakkında, \'cinsel istismar\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçlarından 49\'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karşıyaka 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Abdullah K., Tuncay S., sanık avukatları, mağdur A.A.\'nın avukatı Sibel Önder, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Müjgan Bilgen Özen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Karar duruşmasında savunma yapan sanıklar, genç kadın ile kendi rızasıyla ve para karşılığında ilişkiye girdiklerini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Tuncay S.\'yi \'Cinsel istismar\' suçundan 18 yıl 9 ay, \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Diğer sanık Abdullah K.\'ya ise \'cinsel istismar\' suçundan 12 yıl, \'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay hapis cezası verildi. AĞABEYLERDEN İNFAZ KARARI Yaşanan olaydan sonra A.A.\'nın yakınlarının Namusumuz kirlendi diyerek A.A.\'yı öldürmek için karar aldıkları öne sürüldü. Ancak kızının masum olduğuna inanan baba, onu kızını kurtarmak için Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu\'ndan yardım istedi. Federasyon yetkililerinin ve İzmir Barosu üyesi Avukat Sibel Önder\'in çabalarıyla A.A. koruma altına alınarak gizli bir adreste babasıyla birlikte yaşamını sürdürmeye başladı. Babanın bu çabası A.A.\'nın töre cinayetine kurban gitmesine engel oldu. BABANIN ONURLU DURUŞU KIZINI KURTARDI Dava sürecinde suçlarını inkar eden sanıklardan Tuncay S.\'nin cezaevinden kendisine gönderdiği, tehdit ve hakaret içerikli mektubu da mahkemeye sunan avukat Sibel Önder kararın ardından yaptığı açıklamada, Yaşanan acı olayda kızımız sanıklar tarafından tecavüze uğruyor. Daha sonra da tecavüz amaçlı fuhuşa zorlanıyor. Bu olaydan sonra aile büyükleri \'Namusumuz kirlendi\' gerekçesiyle infaz kararı aldılar. Ancak baba masum olan kızını korumak için onurlu bir mücadele verdi. Kızının yaşaması için büyük savaşlar verdi. Babanın bu onurlu duruşu kızımızı kurtardı. Zaten sanıkların dava sürecinde suçlarını inkar etmesine rağmen, bana yazdıkları tehdit mektubunda suçlarını ikrar ettiler. Sanıkların aldıkları cezanın yanı sıra fuhuş yaptırmaktan yeni bir dava açılacak. Biz bu davayla Türkiye\'de emsal bir kararın çıkmasını sağladık. Kızımız şu anda babayla birlikte gizli bir adreste yaşamaya devam ediyor dedi.