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(Görüntülü Haber) Torbalı'da fabrika deposundaki yangın 10 saatte söndürüldü

Faruk ÇARK-Davut CAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda çıkan ve 4 işçinin yaralandığı yangın, 10 saatte güçlükle söndürüldü

02 Şubat 2018 16:28

Faruk ÇARK-Davut CAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda çıkan ve 4 işçinin yaralandığı yangın, 10 saatte güçlükle söndürüldü. Forkliftin arkasındaki LPG tankının patlaması sonucu çıktığı sanılan yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yedi Eylül Mahallesi Atatürk Sanayi Sitesi\'nde, 5046 Sokak\'taki bir ambalaj fabrikasının kağıt deposunda, bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Kağıt bobinlerini taşımakta kullanılan forkliftin arkasındaki LPG tankının patlaması sonucu çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Patlama sırasında depoda bulunan işçiler İbrahim Okanlar, Mesut Kökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek\'in vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluştu. Aynı zamanda dumandan da etkilenen 4 işçi Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Alevlere ilk müdahaleyi fabrikada çalışan diğer işçiler yaparken, olay yerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, İzmir, Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz, Selçuk ve Menderes\'ten gelen toplam 8 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Depodaki tonlarca kağıt, 2 forklift ve kağıt kesmede kullanılan 2 makinenin zarar gördüğü yangında, alevler 10 saatte güçlükle söndürüldü. 2 dozer yardımıyla depodan çıkartılan yanmış kağıt bobinlerinin tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürüyor.

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