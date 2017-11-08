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(Görüntülü Haber) Toprak yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

ADANA, (DHA) - ADANA'da toprak yükü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu, araçtaki 3 kişi yaralandı

08 Kasım 2017 12:13

ADANA, (DHA) - ADANA\'da toprak yükü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu, araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Bolat\'ın kullandığı 01 FBY 09 plakalı toprak yüklü kamyon, rampada ilerlediği sırada birden geri geri gitmeye başladı. Kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu, sürücü Bolat ve yolcu konumundaki Fatma Yılmaz ile Eren Canımanam, araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan 3 kişi, araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılan Bolat, Yılmaz ve Canımanam\'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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