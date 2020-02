(Görüntülü Haber) Toplumun inşasında gönül elçisi olun

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) KADEM (Kadın ve Demokrasi) Derneği Hatay İl Temsilcisi Sema Tunç, yepyeni bir çağda yaşandığına işaret ederek herkes için çok kolay hale gelen bilginin yeni bakış açılarıyla kullanabilmenin önemine dikkat çekti. KADEM Hatay İl Temsilciliği tarafından ilki düzenlenen kahvaltılı buluşma toplantısı Petek Mutfak\'ta geniş katılımla gerçekleştirildi. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil\'in eşi Feray Dingil\'in ev sahipliğindeki buluşmaya KADEM Hatay İl Temsilciliği Başkanı Sema Tunç, yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi ve kaymakamlar, Belediye Başkanları, milletvekillerinin eşleri ile dernek üyeleri ilgi gösterdi. KADEM Hatay İl Temsilcisi Sema Tunç, artık yepyeni bir çağda yaşandığını vurgulayarak, Bilgiye ulaşmak herkes için çok kolay, önemli olan; bilgiyi yeni bakış açılarıyla kullanabilmek, hayata artı değer kazandırabilmektir. Çünkü biliyoruz ki, donanımlı lider girişimci kadınlar içinde bulundukları toplumu ve hatta tüm dünyaya dönüştürecek güçtedir. Bu nedenle kadının kendi gücünü ve iradesini ortaya koyması gerekir. KADEM olarak tabii ki de yeterli bulmuyoruz. Yapılan çalışmalarla mücadelemize devam ediyoruz. Kadınlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü adımların atılmasını destekliyoruz. Toplumu inşa etmede sizlerden her biriniz de \'Gönül Elçisi\' olmanızı istiyor ve desteklerinizi bekliyoruz diye konuştu. KADININ OLMADIĞI TOPLUM DÜŞÜNÜLEMEZ Kadınların el vermediği, sahip çıkmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağının altını çizen Tunç, Kadının olmadığı bir toplum düşünülemez. İşte biz bunu biliriz. Buluşmamızda eksik olmayalım her yerde olalım. Biz güçlü olduğumuz sürece onların yaralarını sarabiliriz ve dertlerine derman olabiliriz diye konuştu.