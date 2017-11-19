(Görüntülü Haber) Toplulaştırma çalışması mağdur etti

Ahmet DAĞLI SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yumruca Köyü\'ndeki üreticiler arazi toplulaştırma çalışması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, çalışmanın eksik yapıldığını ve bu yüzden ürün ekemediklerinden yakındı. Sandıklı\'ya bağlı Yumruca, Sorkun, Kızılca, Emirhisar, Saltık ve Hırka köylerindeki yaklaşık 130 bin dekar tarım arazisinde 3 ay önce toplulaştırma çalışması başlatıldı. Parça haldeki araziler birleştirilirken, yollar da yapıldı. Yol nedeniyle azalan tarım arazileri ise hazineye ait kullanılmayan boş arazilerle tamamlandı. Yapılan çalışmalarda arazi tesviye ve düzleme işlemi yapılmadı. Yumruca Köyü\'ndeki hazineye ait araziler dağ, tepe ve ağaçlık alanlardan oluştuğu için üretici kendi imkanlarıyla bu alanları düzleyerek tarım arazisi haline getiremedi. Bu nedenle bu yıl ürün ekemeyen üreticiler gelirleri kesildiği için mağdur olduklarından dert yandı. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, toplulaştırma çalışmalarının düzensiz yapıldığını savundu. Arazi toplulaştırmasının kendilerine gelen talepler doğrultusunda yapılmasını istediklerini aktaran Yıldız, Toplulaştırma 6 köyde başladı. Bunun sevinci ve mutluluğunu yaşarken, toplulaştırma çalışmalarındaki bazı uygulamalarda çiftçimiz mağdur edildi. 6 köy demek Sandıklı\'nın ekim alanının 4\'te 1\'i demek. Hazine arazilerinin bir kısmı tarla olarak verilmiş. Bu alanlarda büyük ölçüde ağaçlar var. Bu alanların araziye dönüşmesi için bu ağaçların sökülüp, kesilip arazi vasfına gelmesi lazım. Şu an kasım ayı çıkmak üzere. Bizim bu bölgemizde ürünlerin ekilip çıkması lazım. Toplulaştırmaların gecikmesinden dolayı çiftçi arazisine ürün ekememiş durumda. Bu çiftçinin borcu var, derdi var. Başka gelir kaynağı yok. Bu araziden bu çiftçi gelir kaynağı elde edemezse nasıl ayakta duracak Bu toplulaştırmadan mağdur olan insanlara devlet destek vermeli dedi. Söz konusu arazilerin tarım ve iş makineleriyle devlet tarafından işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, Devletin koca dozeriyle yapılacak işlerin çiftçinin traktörüyle yapması mümkün değil. Ziraat Odası Başkanı olarak Ege Bölgesi ve Trakya gibi bazı toplulaştırma çalışmalarını gezdim, gördüm. Oralarda uygulanan çalışmalar Sandıklı\'da uygulanmamış. Toplulaştırma çalışmalarında önce arazi tesviye yapılıp, yolları yapıldıktan sonra çiftçiye veriliyor. Buradaki olay farklı. Burada toplulaştırma değil de kazık çakılarak \'şura senin, bura senin\' denilip gidilmiş. Bunun düzeltilmesini talep ediyorum diye konuştu. Yumruca Köy Muhtarı Davut Yüce de Yapılmakta olan arazi toplulaştırma çalışmalarında bizlerin tarım arazileri olan tarlalarımız yerine dere, tepe, ormanlık yerlerden arazi verdiler. Buraları tesviye etmediler. Biz buraların büyük iş makineleriyle tarım arazisi haline, ekilir biçilir hale getirilmesini istiyoruz. Kasım ayının 20\'si geldi. Biz daha bir çizim ekin ekemedik. Bu gidişle gelecek yıl da ekemeyeceğiz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bizim sorunumuz toplulaştırma ile değil buradaki yanlış tutum ile. Arazilerin tesviye edilip önce parsellenmesi gerekirken, dağı, taşı bize tarım arazisi olarak verdiler. Kendi imkanlarımız ile traktör girmesi, buranın tarım arazisi haline getirilmesi mümkün değil dedi. Yumruca Köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Süleyman Mutlu da şunları söyledi Ekilir, biçilir yani karnımızı doyurduğumuz az buçuk tarım arazilerimiz gitti. Yerine dereden, tepeden verildi. Çok mağdur olduk. Bu dere ve tepeyi hangi motor ile süreceğiz de ekim, dikim yapacağız Şu vakit oldu biz daha bir avuç tohum atmadık. Yeni seneye biz ne yiyip içeceğiz Şimdiden düşünüyoruz. Gece uykularımız uçtu. Uyku kalmadı. Adamın tansiyonu şekeri 500\'e çıktı. Kafayı yemek üzeriyiz yani.