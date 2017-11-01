(Görüntülü Haber) Topladığı çöplerden enfeksiyon kapan kadın, yardım bekliyor

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) MERSİN\'de çöplerden topladığı atık kağıt ve plastik malzemeleri satarak, geçimini sağlayan 61 yaşındaki Semiha Aslan, çöplerden enfeksiyon kapatarak, hastalandı. Komşularının yardımıyla geçinebildiğini belirten Aslan, \"Beslenemediğim için ilaçları da içemiyorum. Bana yardım eli uzatın\" dedi. Merkez Akdeniz ilçesinde, 19 yaşındaki oğlu Mustafa ile yaşayan Aslan, çalışamadığı için eve ekmek alacak parasının olmadığını söyledi. Oğlunun okulu bırakarak, iş aramaya başladığını anlatan Aslan, eski eşinden olan Ümit isimli oğlunun da başka yerde yaşamasına rağmen kendisinin yanında görülmesi nedeniyle yoksulluk maaşının kesildiğini kaydetti. Aslan, \"Yürüyemiyorum, çok çaresizim. Bir çıkmazın içindeyim. Çocuğum, parasızlıktan okulu bıraktı; iş arıyor. Gurbetçiler, her yeri doldurdu. İş yok. Ekmek alacak paramız yok. Komşumdan 30 lira, 40 lira ala ala 2 bin lira borcum oldu. Parayı istiyorlar; ama veremiyorum. Çaresiz durumdayız. Çocuğum, akşamları ağlıyor. Bir simidi paylaşıp, yedik. Ertesi güne kadar hiçbir şey yemedik. Çaya ekmek batırıp, yiyorum ilacımı içebilmek için. Gerçekten çok çaresiz\" dedi. Düzgün beslenemediği için ilaçlarını da aksattığını anlatan Aslan, yardım istediğini söyleyerek, şöyle konuştu: \"Dışarı çıkabilmek, içeri girebilmek için çocuğumu bekliyorum. Yardımsız yapamıyorum. Oğlum için eğitim yardımı alıyordum, kestiler. 3 ayda bir yoksulluk yardımı alıyordum, kestiler. Kömür göndermiyorlar. İlk eşimden olan oğlum Ümit, Bağ-Kur\'lu görünüyormuş. Kayıtlarda da benim evimde oturuyor, görünüyormuş. Bana bakan var, diye bu yardımları kestiler. Allah\'tan başka kimsemiz yok. Neden yardımlarımızı kestiler? Kaymakam, vali bana yardım etsin. Yaşlılık maaşı bağlasınlar. Artık millet ekmek getirsin, diye bekliyorum. Beslenemediğim için ilaçları da içemiyorum. Bana yardım eli uzatın.\"