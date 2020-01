(Görüntülü Haber) Topkapı Sarayı'nda Fahreddin Paşa Toplantısı (Yeniden)

Prof. Dr. İlber Ortaylı,















Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,DHA







Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in Fahreddin Paşa\'yı suçlayan mesajlarına yönelik tepki gösterdi. Ortaylı, \"Birleşik Arap Emirlikleri veziri siyaset yapıyor. Siyaset yaparken de kantarın topuzunu kaçırıyor. Problem ise Katar ile uğraşmaktır. Katar, Arap yarımadasını rahatsız ediyor. Bu kıtanın ortasında Katar düşmanlığıyla böyle şeyler söylüyorlar. Bunlar ipin ucunu kaçırmaktır. Ananesiz bir bakanlıktır, ananesiz bir politikadır\" dedi.







İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Topkapı Sarayı\'nda \'Fahreddin Paşa, Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler\' konulu bir toplantı düzenlendi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı\'nın konuşmacı olduğu konferansa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve davetliler katıldı.







Toplantının açılış konuşmasını yapan Vasip Şahin, Fahreddin Paşa komutasındaki Osmanlı askerinin Medine müdafaasındaki rolüne vurgu yaparak, \"Millet olarak, müslüman olduğumuzdan beri Medine, Mekke ve Kudüs\'ü çok önemseriz. Biz, orada bulunmayı, kendimize, milletimize ve inancımıza karşı bir borç gördüğümüz için orada bulunduk\" diye konuştu.







İlber Ortaylı da konuşmasında \'Medine Kahramanı\' olarak bilinen \'Fahreddin Türkkan\' ve askerlerinin kahramanca gerçekleştirdikleri Medine müdafaası hakkında bilgiler verdi. Medine müdafaasının Mondros Mütarekesi\'nden sonra ortaya çıktığını kaydeden Ortaylı, orada olan Osmanlı ordusu içinde çavuşundan neferine kadar herkesin \'peygamber ocağından çıkmıyoruz, şehit oluruz\' dediklerini aktardı.















BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ BAKANI\'NA SERT TEPKİ







İlber Ortaylı, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed\'in Fahreddin Paşa\'yı \'hırsız\' olmakla suçlayan mesajına da sert tepki gösterdi. Ortaylı, \"Birleşik Arap Emirlikleri veziri siyaset yapıyor. Siyaset yaparken de kantarın topuzunu kaçırıyor. Problem ise Katar ile uğraşmaktır. Katar, Arap yarımadasını rahatsız ediyor. Bu kıtanın ortasında Katar düşmanlığıyla böyle şeyler söylüyorlar. Bunlar ipin ucunu kaçırmaktır. Ananesiz bir bakanlıktır, ananesiz bir politikadır\" dedi.















\"SAVAŞIN SONUNDA TÜRKİYE ÇETİN CEVİZ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR\"







Medine\'nin sevimli bir şehir olduğunu anlatan Prof. Dr. Ortaylı, burada yapılan savunmanın da hem kahramanca hem de çok estetik olduğunu ifade ederek şunları söyledi:







\"Savunmanın dehşeti malumdur. Bir kere hiçbir şey yoktur. Mondros şartlarında ordunun en ileri kısmı Halep\'in şimalinde yani sınırın bugünkü şartlarında. Kimsenin Medine ile ilgili bir bilgisi yok. Aradaki demiryolu da çeteler tarafından tahrip edilmiş. Buna rağmen bu savunma üslenildi. Cephane de fevkalade az, yemek de yok. 2 ayı geçen bir süre daha biz orada savaştık. Fahreddin Paşa hazretleri bunun için \'Divan-ı Harbe\' de verilmiştir ve beraat etmiştir. Mukaddes emanetler buraya geldikten sonra İngilizler nedeniyle burada da emniyette görülmedi. Anadolu\'da bir yere kaçırıldı ve saklandı. Bu büyük bir savaştır. Savaşın sonunda Türkiye çetin ceviz olduğunu bir kez daha göstermiştir.\"















\"ONLARA ANCAK \'GERİZEKALI\' DENİR\"







İlber Ortaylı, Türkiye\'de de Fahreddin Paşa\'ya \'İttihatçı\' olduğu iddiasıyla söz etmeye kalkan bazı kesimler olduğunu belirterek, \"Onlara ancak \'gerizekalı\' denir\" ifadelerini kullandı. Ortaylı, \"Medine\'yi savunan insanlara böyle bir şey denmez. Bu memleket de Fahreddin Paşa ve etrafındakilere da aslında yeni yeni hürmet ediyor\" dedi.















KABE ÇEVRESİNE YAPILAN OTELLERE TEPKİ







Konuşmasında Arabistan yarımadasındaki tarihi eserlerin korunmasına ilişkin Vahhabi zihniyetini de eleştiren Ortaylı, özellikle Kabe çevresine otel inşa edilmesine sert tepki gösterdi. Ortaylı, Kabe-i Muazzama üzerine otel yapılır mı? Otelde kalan insanların siz, o alanda bulunacak kadar 24 saat zühdü takva ve temizlik içinde yaşayacağına senet verebilir misiniz? Her şey olur orada. Halbuki orada yapılan her şey haramdır. Orada otel olur mu? Bunlar son derece saçma şeyler\" şeklinde konuştu.







Ortaylı, sözlerini \"İslam dünyası Türklerin itikadı ve saygı bakımından en önde gelen unsur olduğu çok açıktır. Fahreddin Paşa ve Medine savunmasını da bu anlamda tekrar rahmetle anıyorum\" şeklinde tamamladı.















KUTSAL EMANETLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ







Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı da birer konuşma yaptı. Mustafa Küçükaşçı, konuşmasında Fahreddin Paşa tarafından İstanbul\'a getirilen kutsal emanetler hakkında bilgi verdi.