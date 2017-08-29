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(Görüntülü Haber) TOPBAŞ:  BUGÜN VE GECE YARISI SÜRECEK BİR FIRTINAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da

29 Ağustos 2017 17:56

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, \"Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul\'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız\" dedi. 
Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş\'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. 
Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün bugün için Marmara Denizi\'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Marmara Denizi\'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan  Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kadir Topbaş,  \"Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul\'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız\" dedi. 

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