(Görüntülü Haber) Topbaş: Bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim (1)

Mehmet İlkay ÖZER - Hakime TORUN / İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, istifa iddiaları ile ilgili olarak, \"Bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. Yönetim tarzım şu, insan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. İstanbullara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet doğrudan siyaset üretmek istiyor buna asla müsaade etmem\" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, istifa iddiaları ile ilgili olarak, \"Hayırla yad edilmek amacımız oldu. Takdir edildi. Vatandaşlarımız gönüllerinde yer verdi teşekkür ederim. Kadir abi dediler abilik unvanı kolay verilmez. Bunun altına hep ezildim devamlı bunu düşündüm. Her gece geç saatte olsa ne yaptım hatam var mı diye düşündüm. Anekdotlar var Gelecekte inşallah kitapta toplanabilir. İstanbul\'a hizmet etmek, kısmet, takdir meselesi. Bu şehir beni dünya belediyeler birlik başkanı yaptı\" diye konuştu. \"YÖNETİM TARZIM ŞU, İNSAN HER ŞEYİ AFFEDER ADAM YERİNE KONMAMAYI AFFETMEZ\" Topbaş, \"Yönetim tarzım şu, insan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. İstanbullara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet doğrudan siyaset üretmek istiyor buna asla müsaade etmem\" dedi. \"BUGÜN İTİBARİYLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİMDEN AYRILDIM, İSTİFA ETTİM\" Topbaş, \"Bugün itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrıldım, istifa ettim. Ama asla siyasi partimle bir bağ eksikliğim yok. Partimin üyesiyim. Buradan muhalefete ekmek çıkmaz\" dedi.