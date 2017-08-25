(Görüntülü Haber) Topbaş " Türkiye'de siyaset İstanbul'dan şekilleniyor"

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde, ABD\'de düzenlenen \'2017 Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları\'ndan 32 madalya ile dönen İstanbul İtfaiyesi de vardı. “HEYECANI OLMAYANLARIN GELECEĞİ OLMAYACAK\" Saraçhane\'deki başkanlık sarayında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Kadir Topbaş, “Öyle bir değişim-dönüşüm var ki, artık rutin bir hayat olmayacak. Küçülen bir dünyada, her şeyin gözler önünde cereyan ettiği bir dünyada... Heyecanı olmayanların geleceği olmayacak. Zaten bizim inancımıza göre iki günün birbirine eşit olmaması gerekiyor. \'Daha neler yapabilirim\' düşüncesi zihninde olmayanların, rutin hayatları kendi psikolojileri de olumsuz etkilenir. Heyecanı olanlar daha dinç, daha aktif, daha başarılı bir yaşam sürerler\" dedi. “TÜRKİYE\'DE SİYASET İSTANBUL\'DAN ŞEKİLLENİYOR\" Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu söyleyen Topbaş, “Sayın Cumhurbaşkanı ile 40 yılı aşkın süredir birlikteliğimiz var. Derdimiz şu: Türkiye\'yi hak ettiği yere nasıl taşırız? Bunun sorumluluğunu taşımaktayız. Heyecanlarımız asla tükenmiyor. Kendimizi geliştiriyor ve şarj ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında vizyonuyla ortaya koyduğu bir yönetim anlayışını pekiştirerek sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye\'de yerel yönetimler hatta siyaset İstanbul\'dan şekilleniyor\" dedi. “15 TEMMUZ BİR SENARYO DEĞİL, GERÇEK\" 15 Temmuz darbe girişimi hakkında konuşan Topbaş, “Nasıl bir millet ki, yalın ayak, başı açık, imanıyla, bayrağıyla tankların önüne çıkabiliyor. Dünyanın bunu anlaması mümkün değil. Bu yaşanmışlıktır. Bu ancak yaşanır, anlatılamaz. Bu bir senaryo değil, gerçek\" dedi. İSTANBUL İTFAİYESİ\'NDEN 32 MADALYA Topbaş\'ın konuklarından biri İstanbul İtfaiyesi personeli oldu. 7-16 Ağustos tarihleri arasında Kaliforniya\'da \'Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları 2017\' düzenlendi. 65 ülkeden 10 binin üzerinde itfaiyeci ve polisin katıldığı yarışmada, İBB itfaiyesi bireysel ve 35 yaş üstü kategorisinde takım halinde \'Dünya ultimate(en sıkı) itfaiyeci\' ödülünü alarak altın madalya kazandı. İstanbul itfaiyesi ekibi, voleybol, güreş, yüzme, gülle, cirit gibi dalların yer aldığı yarışmalarda, 12 altın, 11 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 32 madalya kazandı. İstanbul itfaiyesini tebrik eden Topbaş, “Gerçekten mutluluk verici bir tablo. Çünkü orada dünyanın en büyük kentlerinin itfaiyeleri ile yarıştılar. Hani dedik ya, \'İstanbul itfaiyesi New York itfaiyesi ile yarışıyor\' diye. Hamdolsun, artık birinciliği alabilecek bir ölçüye geldik\" diye konuştu.