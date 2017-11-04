(Görüntülü Haber) Tonya'daki yangında anne öldü, 2 çocuğu yaralı kurtarıldı

İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Tonya İlçesi\'nde, belirlenemeyen nedenden çıkan yangında tek katlı bir ev kül oldu. Yangında, evde bulunan 24 yaşındaki Canan Kurt yaşamını yitirdi, kızı 4 yaşındaki Hazal Su ile 2 yaşındaki Ecrin Ada yaralandı.



Olay, saat 01.00 sıralarında Tonya\'ya bağlı Yenimahalle Velialtı Sokağı\'nda meydana geldi. Uğur Kurt\'un tek katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Evde yükselen alevleri fark eden Uğur Kurt, çocuklarını pencereden çıkararak kurtardı. Eşini kurtarmak için yeniden eve girmek isteyen Uğur Kurt alevler her tarafı sarınca başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangında ev küle dönerken, Canan Kurt yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen 2 çocuğu ilk müdahale ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi\'ne götürdü. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında ölen Canan Kurt\'un cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yenimahalle Muhtarı Ahmet Kurt, yangını duyunca hemen eve koştuklarını belirterek, şöyle dedi:



\"Alevler çok yükselmişti. Uğur, çocuklarının ve eşinin içeride olduğunu söyledi. Önce küçük çocuğunu aldı, sonra büyük kızını aldı. Çocuk bayağı yanmıştı. Daha yapılacak bir şey yoktu. Alevler her tarafı sarınca eşini alamadık.\"

