(Görüntülü Haber) Tonya'da zemini kayan, duvarları çatlayan okul kapatıldı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON’un Tonya ilçesinde, zemini kayan ve duvarlarında çatlaklar oluşan Sayraç İlk ve Ortaokulu kapatıldı. Okulda eğitim gören 64 öğrenci, İskenderli İlköğretim Okulu\'na taşınacak. Tonya\'nın Sayraç Mahallesi\'nde, zemininde kaymalar ve duvarlarında çatlaklar oluşan Sayraç İlk ve Ortaokulu\'nda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün teknik ekipleri inceleme yaptı. Hazırlanan raporda, yığma taş kullanılarak, heyelan sahası içine yapılan okulun kuzey yönündeki taşıyıcı duvarlarında, yüzey suları ile bitişiğindeki derenin de etkisiyle yatay- dikey yönde çatlama ve ayrılmalar oluştuğu belirtildi. Raporda, ayrıca dere kenarındaki istinat duvarında da çökmeler ve düşey eksenden sapmalar olduğunun belirlendiği kaydedildi. Tavan döşemesinde ise ayrılma ve kopmalar olduğuna yer verilen raporda, okulun can ve mal güvenliği açısından kullanılmaması istendi. \'ÖĞRENCİLER 5 ARAÇLA TAŞINACAK\' Tonya Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş, okul binasında çatlaklar meydana geldiğini, konuyla ilgili teknik rapor hazırlandığını ve bu nedenle 64 öğrencinin taşınacağını söyledi. Durmuş, “Sayraç ve İskenderli ilkokullarında, birleştirilmiş sınıf uygulaması var. Taşıma yapılırsa taşıma merkezinde bağımsız sınıflar oluşacak. Taşıma ihalesi planlanıyor. Eğitim- öğretim yılının ikinci yarısında, 5 araçla öğrenciler taşınacak. Bu taşıma ile birleştirilmiş sınıf uygulamasına da son vereceğiz” dedi. \'SAĞLAMLAŞTIRMA YAPILIRSA OKULU AÇABİLİRİZ\' Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız da okulu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü\'nce hazırlanan rapora göre kapatma mecburiyetinde kaldıkları belirterek, şunları söyledi: “Bu kapatma kararı, vatandaşlarımız tarafından kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Gerekli sağlamlaştırma yapıldığı takdirde, ilerleyen süreçte, yine okulumuzu açma yoluna gidebiliriz. Sayraç ilk ve ortaokulunu en yakın okulumuz olan İskenderli Ortaokulu\'na taşımayı düşünüyoruz. Şu anda, 2 okulumuzda da birleştirilmiş sınıf var. Sayraç ilk ve ortaokulunu İskenderli’ye taşıdığımız takdirde, birleştirilmiş sınıf ortadan kalkmış olacak. Öğrencilerimiz daha iyi bir eğitim öğretime kavuşmuş olacaklar.” Veliler ise kapatma kararına karşı çıkıp, okulun güçlendirilerek, eğitime açık tutulmasını istedi.