(Görüntülü Haber) Tomruk yüklü TIR devrildi, sürücü 3 saatte kurtarıldı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),(DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, virajda kontrolden çıkan tomruk yüklü TIR devrildi. Tomrukların altında kalan TIR\'da sıkışan sürücü 3 saatte kurtarıldı. Kaza saat 21.00 sıralarında, D-140 Karayolu\'nun Akyazı Dereköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Furkan Yarımbaş(25) idaresindeki 54 HV 786 plakalı tomruk yüklü TIR viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre sürüklenip devrildi. Dev tomrukların altında kalan TIR\'da sıkışan sürücüyü kurtarmak için büyük çaba harcayan ekipler, AFAD ve UMKE\'den destek istedi. Ekipler, tomrukları keserek TIR\'ın içindeki sürücüyü çıkarmak için yaklaşık 3 saat uğraştı. Araçta kurtarılmayı bekleyen sürücü, \"Ne olur vurun beni, öldürün beni\", ardından ise \"Babamı görmek istiyorum. Kurtarın beni\" diye feryat etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.