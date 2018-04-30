(Görüntülü Haber) Tombala çadırına polis baskını

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) Antalya\'da kent merkezinden uzakta mahalle arasına kurdukları çadırda kumar oynatan şebeke, polis tarafından çökertildi. Çadır polis ve zabıta ekipleri tarafından sökülürken, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi 4610 Sokakta çadır kurup tombala oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çadırı kuran, kumar oynatan, gözcülük yapan ve arsanın sahibi olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Çadırdaki televizyon, tombala makinesi, kameralar, kartlar ve pullara el koyuldu. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çadır polis ve zabıta ekipleri tarafından söküldü.