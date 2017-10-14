(Görüntülü Haber) TOKİ’nin Ayder için ‘Arama Konferansı’ başladı

Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Rize’nin ünlü Ayder Yaylası\'nda uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi için görüşleri almak üzere 2 gün sürecek Arama Konferansı’na başladı.



Ayder Yaylası\'nda açık alanda düzenlenen Arama Konferansı’na kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanları katıldı. Proje Koordinatörü Hakan Açıl, Ayder Yaylası\'nın sürdürülebilir ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir konuma getirilmesinin amaçlandığını belirterek plansız ve programsız gelişen Ayder’in yavaş yavaş eriyen ve yok olan noktaya geldiğini söyledi. Açıl, \"TOKİ yapacağı çalışmalarla Ayder yeniden eski güzelliğine ve yöresel mimarisine kavuşacak. Yayla dünya turizmine hitap ederek Türkiye’yi tanıtacak noktaya gelecek\" dedi.



TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu da 5 bakanlıkla birlikte valilik ve ilçe belediye başkanlığının Ayder Yaylası’nın yıpranan ve kaybolan niteliğini yeniden bölgenin eski kimliğine ve yöresel hassasiyetine kavuşturabilmek için ortak bir çalışma yürüttüğü söyledi, kimsenin endişe duymamasını istedi.



\"İMAR PLANI VARDI DA BİZ Mİ UYMADIK?\"



Arama Konferansı\'nda Ayder Yaylasında tesis işletenler de söz aldı. Dursun Dalga adlı işletmeci yaylada yıllardır İmar Planı yapılmayışını eleştirdi ve şöyle dedi:



\"İmar planı vardı da biz mi uymadık? Bu görünen yeşil alanları koruyarak malımızı, mülkümüzü, paramızı buraya yatırtarak Ayder’i bugüne getirdik. Hiçbir belediye başkanı imar planlarını yapmadı. Hep vatandaş mı suçlu? Buradan başka gidecek bir yerimiz yok.\"



Meryem Çolak ise Ayder Yaylasında yapılmak istenenle ilgili yetkili ağızlardan bilgilendirilmek istendiklerini belirterek “Biz Ayder’in sahibiyiz. Atalarımız Ayder’i bize emanet etmiş. Bizden başka kimse Ayder’e sahip çıkamaz. TOKİ’ye karşı değiliz. Ama ne yapılacağını bilmek istiyoruz” dedi.



Arama Konferansı yarın yapılacak toplantı ile sona erecek.



5 AYRI KORUMA KARARI VARDI



Çamlıhemşin İlçesi\'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile \'Turizm Merkezi\' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, \'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi\' ilan edildi. 1998 yılında Doğal SİT Alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 19 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.



CUMHURBAŞKANI\'NDAN AYDER TEPKİSİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyareti sırasında Ayder Yaylası\'nın bozulan doğal güzelliğine dikkat çekmiş ve \"Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik\" ifadelerini kullanmıştı.