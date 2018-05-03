(Görüntülü Haber) Tokat'tan Katar'a 'bez sucuk' ihracatı

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA)Tokat\'ta üretimi yapılan yöreye özgü bez sucuklar, iç piyasanın yanı sıra Katar\'a ihraç ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilen sucuklar, ısıl işlem görmeden geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Tokat\'ta 1925 yılında Mustafa İçeloğlu\'nun kent merkezinde kurduğu et, sucuk ve pastırma imalatını oğlu Salih İçeloğlu 1973 yılında devralarak babasının mesleğini devam ettirdi. Torunu Muharrem İçeloğlu ise dedesinin mesleğini geliştirerek Tokat Organize Sanayi bölgesinde et ürünleri fabrikası kurdu. 2009 yılında bez sucuğu geliştiren İçeloğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu\'ne başvurarak ürün tescili aldı. Yurtdışına açılan firma Katar\'a bu yıl 1 ton 200 kilo bez sucuk ihracatı gerçekleştirdi. \'TÜRKİYE\'DE OLMAYAN BİR ÜRÜNÜ YAPIYORUZ\' İlk olarak yerel pazara açıldıklarını söyleyen Muharrem İçeloğlu, Tokat merkez ve ilçelerinde pazar ağlarını kurduk. Onun akabinde ilçeler ve iller arası satışlarımıza başladık. Daha sora bölgesel olarak kurumsal firmalar ile çalışmaya başladık. Şu anda geçen hafta Katar\'a ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Ürünlerimizi deneme amaçlı gönderdik ve çok beğenildi. Türkiye\'de olamayan bir ürünü yapıyoruz. Bez sucuk diğerlerinden farklı bir ürün dedi. \'DEDEMİZİN YAPTIĞI STANDARTLARDA\' Bez sucuğun diğer sucuklardan farklı olduğunu ifade eden İçeloğlu, Bez sucuk tamamen fermantasyon geçirmiş bir üründür. Fermante olmuş bir üründür. Biz doğal yollarla fermantasyon yapıyoruz. Diğer sucuklar ise içine kültür katılarak ya da farklı katkı maddeleri katılarak fermante ediliyor. Biz ise mayalama yönetimi ile eski geleneksel yöntemle, dedemizin yaptığı standartlarda yapıyoruz. Piyasada bulunan sucukların bir çoğu ısıl işlem görmüş sucuk formunda çıkıyor. Diğer sucuklar 3-4 günde piyasa çıkarken ve tamamen ticari olarak düşünülürken, biz sağlığa zarar vermeden eski geleneksel yöntemleri düşünerek daha sağlıklı ürünler çıkartmayı hedefliyoruz dedi. İçeloğlu, ihracatı artırmayı ve diğer ülkelere de açılmayı hedeflediklerini ifade etti.