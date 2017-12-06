(Görüntülü Haber) Tokat'ta yeni üzüm çeşidi geliştiriliyor

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL TOKAT,(DHA) TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem Yağcı, yeni bir üzüm çeşidini elde etmek amacıyla anayurdu Tokat olan \'Boduroğlu\' üzümünün çiçeklerini değişik üzüm çeşitleri ile tozlayarak 600 adet yeni üzüm melez bitkisi elde etti. GOPÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem Yağcı, 3 yıl önce yeni bir üzüm çeşidi geliştirmek amacıyla çalışma başlattı. Anayurdu Tokat olan \'Boduroğlu\' üzüm çiçeği ile 2016 yılında Manisa Bağcılık Endüstrisi\'nden getirdiği \'Hamburg misketi\', \'Palieri\', \'Bronx Seedless\' ve \'Pembe Gemre\' isimli ithal üzüm çiçekleri ile tozladı. Yapılan çalışma sonrası, 600 adet yeni üzüm melezi elde eden Yağcı, bu çiçeklerin çekirdeklerini çimlendirerek üniversitede bulunan umut serasında geliştirmeye başladı. Yağcı bu çalışmasıyla, ticari değeri yüksek üzüm çeşitleri elde etmeyi planlıyor. Tokat\'ta yaklaşık 44 adet üzüm çeşidinin olduğunu söyleyen Yrd.Doç.Dr. Yağcı, Bunların içlerinde bazıları çok değerli. Özelikle \'Boduroğlu\', çok iri bir üzüm çeşidi. Taneleri yaklaşık 8-9 gram ağırlığına sahip. Bu çeşit ayrıca ıslah çalışmalarında da çok önemli olduğu için biz \'Boduroğlu\' çeşidini ana ebeveyn, Manisa Bağcılık Endüstrisi\'nden getirttiğimiz Hamburg misketi, Palieri, Bronx Seedlessve Pembe Gemre ve ithal üzüm çeşitlerini de baba olarak kullandık. 2016 yılında Tokat\'ta bunların melezleme çalışmasını yaptık. Bunlardan elden ettiğimiz tohumların 2017 yılında çekirdeklerini ektik. Şu anda bitkilerimiz bu şekilde büyüdü. Biz burada \'Boduroğlu\' gibi özellikle tüketicilerin isteklerine uygun olacak şekilde belki daha iri tane oacak renkli veya kokulu üzüm elde etmek istiyoruz. İhracata yönelik ürün olmasını istiyoruz . Üniversitemiz adına böyle bir çeşidi tescil ettirmeyi düşünüyoruz. Şu anda burada 600 adet F1 bitkimiz var. İçlerinden 5-6 adet kaliteli çeşit elde edeceğiz. dedi. ISLAH 13-14 YIL SÜRÜYOR Islah çalışmalarının zor ve meşakkatli olduğunu kaydeden Yağcı, şöyle konuştu Ülkemizde 44 Ziraat Fakültesi var. Bunların içerisine Ankara Üniversitesi Bahçe Bilimi Bölümü, Akdeniz Üniversitesi Bahçe Bilimi Bölümü ve şu anda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bahçe Bilimi Bölümünde üzüm geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları var. Islah çalışmaları zor ve meşakkatli işler. Islah çalışmaları uzun yıllar gerektiren işlemler. Yani bugünkü şartlarda bir çeşidin elde edilmesi 13-14 yıl sürüyor. Ama mutlaka bir yerden başlamak lazım. Bence en önemli amaçlardan bir tanesi şu; öldükten sonra bile arkanızdan sizi hayırla yad edebilecek bir eser bırakmak. Belki dünyaya bir nokta bırakacaksınız. Dünya var oldukça bu nokta sizinle beraber anılacak.