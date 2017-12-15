(Görüntülü Haber) Tokat'ta 'Topaç' turnuvası düzenlendi

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA) - TOKAT\'ta unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak ve öğrencileri cep telefonu tablet ve internet bağımlılığından uzak tutmak amacıyla topaç turnuvası düzenlendi. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından 2 ay önce unutulmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak ve öğrencileri cep telefonlarından uzak tutmak amacıyla okulda eğitim ve öğretim gören bin 200 öğrenciye topaç dağıtıldı. 2 ay boyunca öğrenciler dağıtılan topaçlar ile okulda düzenlenecek olan topaç yarışması için hazırlık yaptı. Öğrenciler turnuvada en iyi olmak için yarıştı. Düzenledikleri topaç yarışması hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ali Vanlıoğlu; Bu etkinliği hayata geçirmemizin amacı çocuklarımızı cep telefonundan, internetten biraz olsun uzaklaştırmaya çalışmak. Diğer yandan da kültürümüzde önemli bir yeri olan topaç oyununu çocuklarımıza tanıtmak ve sevdirmek. Bu doğrultuda okulumuzda bulunan bin 200 öğrencinin her birine topaç temin ettik. Artık okulumuzun bahçesinde hiçbir öğrencimiz telefonlarıyla oynamıyor. Öğrencilerimizin topaç oyununa göstermiş oldukları ilgiden memnunuz çok şükür. Öğrenciler sınıflarında, koridorlarda ve bahçede topaçlarıyla oynuyor. Bu nedenle amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz arasından 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncüleri tespit edeceğiz ve onlara da çeşitli ödüllerimiz olacak. 1\'inci olan öğrencimize 100 TL, 2\'nci olan öğrencimize 75 TL ve 3\'üncü olan öğrencimize de 50 TL verilecek. Biz bu etkinliğimizi il geneline yaymayı amaçlıyoruz. Geleneksel olarak topaç yarışlarının Tokat\'ta oynanmasını sağlamak istiyoruz?? şeklinde konuştu.