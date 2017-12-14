(Görüntülü Haber) Tokat'ta saldırıya uğrayan tiyatro oyuncusu açıklama yaptı

Tokat\'ta özel bir tiyatro tarafından sahnelenen \'Kanlı Nigar\' isimli oyunda sahneye çıkarak organizasyon şirketinin oyunu dekorsuz ve orkestrasız sahneye koyduğunu söylediği sırada organizatör S.Ş.\'nin saldırısına uğradığı iddia edilen tiyatro oyuncusu Abdullah Suphi Yüksekcan, darp raporu aldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.





Tokat\'ta 2 gün önce Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen \'Kanlı Nigar\' oyununun yönetmeni ve aynı zamanda oyuncusu olan Abdullah Suphi Yüksekcan, oyun esnasından sahneye çıkarak organizasyon şirketinin paralarını eksik ödediğini ancak seyirciye duydukları saygı nedeniyle oyunu devam ettireceklerini söyledi. Bu sırada organizatör S.Ş.\'nin saldırısına uğradığını iddia eden Yüksekcan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Organizatörlerin kendisini arayarak Tokat\'a davet ettiğini ve oyunun maliyetini düşürmek için dekor ve orkestra istenmediğini belirten Yüksekcan şunları söyledi: \"Oraya gittiğimizde gördük ki müzikal ve ekiple ilgili bilgi verilmemiş. Ayrıca sorumlusu da bizmişiz gibi reklam yapılmış. Biz zaten oyundan önce bu durumdan rahatsız olduk. Ve bize teklif edilen tutarın yüzde 70\'ine yakını ödendi, ancak yüzde 30\'una yakını ödenmedi. Ama biz seyirciye saygımızdan dolayı oyuna başlamış bulunduk. Ve orada oyun hakkında hakkımızda bir karalama yapıldı. Sanki konuşup anlaşılmamış gibi, dekorsuz ve orkestrasız geldiğimiz söylendiği için seyirciye bir açıklama yapmamız gerekiyordu. Bunun açıklamasını finalde yapsak seyirci kaybımız olurdu ve ilgili şahıslarda ortadan kaybolurdu. Bu nedenle oyunun son 20’nci dakikasında sahneye çıkıp açıklama yapma gereği duydum. Sorumlunun bizler olmadığını, onların olduğunu söyledik. O şekilde oraya gitmek istemediğimizi ancak \'böyle gelmemiz söylenildi\' diyerek suçlu olmadığımızı burada bir dolandırıcılık söz konusu olduğuyla ilgili açıklama yaptık. Daha sonra seyirci beni, ben seyirciyi alkışladım ve dışarı çıkarken kuliste bizimle pazarlık yapan bu kişi bana saldırdı. Biz o kişiyi orada etkisiz hale getirdik ve daha sonra polise haber verdik.\"



Yüksekcan ayrıca, darp raporu alarak konuyla ilgili şikayetçi olduğunu ifade ederek kendilerinin yanından olan sanatseverlere teşekkür etti.