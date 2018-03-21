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(Görüntülü Haber) Tokat'ta nevruz coşkusu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, protokol ve öğrencilerin katıldığı resmi programla nevruz kutlandı

21 Mart 2018 18:55

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, protokol ve öğrencilerin katıldığı resmi programla nevruz kutlandı. Kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampusu\'ndaki programa, Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte kent protokolü katıldı. Program, nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Vali Toraman, protokol üyeleri, basın mensupları ve öğrenciler, nevruz ateşinin üzerinden atladı. Ardından programa katılanlar yumurta tokuşturdu. Katılımcılara yemek ikram edildi. Nevruzun yeni bir gün ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, \'Hepsinden önemlisi yeni müjdeler anlamına geliyor. İnşallah bu 21 Mart Nevruz Bayramı ülkemize ve milletimize dirlik getirir\' dedi. Program, öğrencilerin çektiği halay ile son buldu.

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