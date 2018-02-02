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(Görüntülü Haber) Tokat'ta 'Kitap Restorasyonu' kursu düzenlendi

Halil İbrahim YEL TOKAT, (DHA) Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile hazırlanan Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi kapsamında tahrip olan kitapların restore edilmesi için öğretim görevl

02 Şubat 2018 18:29

Halil İbrahim YEL TOKAT, (DHA) Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile hazırlanan Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi kapsamında tahrip olan kitapların restore edilmesi için öğretim görevlilerine kurs düzenledi. GOPÜ Teknoloji Transfer Ofisi koordinesinde hazırlanan ve OKA tarafından desteklenen ‘Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarma Projesi\' hayata geçirildi. Proje kapsamında kursiyerlere Uzman Restoratör Ayşegül Işık tarafından kurs verildi. Ayrıca kurs süresince tahribe uğrayan bazı kitapları da restore edildi. Ankara’dan kente kurs vermek üzere gelen Uzman Restoratör Ayşegül Işık, projeye gönüllü olarak katıldığını belirterek şöyle konuştu Gaziosmanpaşa Üniversitesi bir haftalık kağıt restorasyonu hakkında çalışma istedi benden. Ben de gönüllü olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesine geldim. Kağıt restorasyonu Anadoluda pek bilinen bir alan değil. Bu kağıt restorasyonunun her tarafta yayılması gerektiğine inanıyorum. Kağıt restorasyonu bir hafta da öğrenilecek bir şey değil fakat restorasyonun ne olduğunu uzman arkadaşlara öğrettik. Proje koordinatörü GOPÜ Zile Meslek Yüksek Okulu Mimar Restorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Serpil Seyfi, projenin Tokat\'taki kültürel varlıkların maddi kültürün bölgeye katkı sağlaması amaçlandığını belirterek, ?Proje başvurumuzu eylül ayında yaptık. Proje değerlendirildikten sonra bir haftalık eğitim süresi talebinde bulunduk. Altı gündür bu eğitimi devam ettiriyoruz. Uygulama öğrenmemiz ve uygulama yapılması anlamında öne çıkan bir proje dedi.

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