(Görüntülü Haber) Tokat’ta Kerbela Şehitleri anıldı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Kerbela Şehitleri ve Ehl-i Beyti anma programı düzenlendi.



Kent merkezinde Hüseyin Akbaş Spor Salonu\'nda Tokat Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Derneği tarafından Kerbela Şehitleri ve Ehl-i Beyti anma programı düzenlendi. Programa Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Pir Sultan Abdal Derneği Tokat Şube Başkanı Muharrem Erkan ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Eyüp Eroğlu, Muharrem ayının bugün son günü olduğunu belirterek, “Bizim için İslam ümmeti için çok önemli bir aydır. Ben Muharrem ayımızda tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin diyorum. Yine aşure günümüzü kutladık birlikte iftarlar açtık, birlikte lokmalar yedik ve Tokat’ımızda da güzel bir şekilde Muharrem ayımızı da hep beraberce idrak ettik. Başta Hz. Hüseyin efendimiz olmak üzere şehit olan tüm Ehl-i Beyt’i andık. Rahmetle minnetle onları yad ettik, dualar ettik ve böylece Muharrem ayımızı Tokat’ımızda beraberce birlikte tamamladık. Bu güzel coğrafyada birlikte beraberce çok güzel mücadeleler verdik. Bugün yine göz bebeğimiz Türkiye’miz de Türkiye Cumhuriyetimiz de hoşgörüyle saygıyla birbirimize omuz ve el ele yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz’’ dedi.



Tokat Pir Sultan Abdal Derneği Şube Başkanı Muharrem Erkan ise, “Kerbela yüreğimizde bir acıdır. Birazdan konuşmacılar konuşacaklar. Bizim derdimiz sıkıntımız sorunumuz şu; herkes bilerek de konuşuyor bilmeyerek de konuşuyor. Sorun şu bu işi bilenler, bu işin üzerinde çalışma yürütenler, bu iş üzerinde araştırma yapanlar kardeşlerimizi davet ettik buraya. Burada bizlerle bilgilerini paylaşacak. Bizlerle bu sofrada bilgimizi, bilincimizi, kardeşliğimizi, barışımızı daha da güçlü hale getirecek. Ben aramızda sorun, sıkıntı, problem var demiyorum. Bu anlamıyla daha da iyi olmak için onun ötesinde buradan yurt geneline ve uluslararası boyuta mesajları en iyi şekilde hep beraber vereceğiz’’ diye konuştu.



Konuşmaların ardından düzenlen program Hubyar Eğitim Vakfı Genel Başkanı Hıdır Temel, Araştırmacı Yazar Rıza Aydın ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyatçı Doç. Dr. Hasan Coşkun’un Kerbala olayını anlatmasıyla son buldu