(Görüntülü Haber) Tokat'ta ilk kez ameliyatsız yöntemle kalp deliği kapatıldı

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Arısoy tarafından yapılan ameliyatsız anjiyografik işlem ile Aliye Tunç\'un (29) kalbindeki delik, akciğere giden ana atardamardaki darlık genişletilerek kapatıldı. Doç. Dr. Arısoy, operasyonun Tokat\'ta ilk olduğunu söyledi. Tokat\'ın Zile ilçesine bağlı Savcı köyünde yaşayan Aliye Tunç, kollarındaki ağrıların artması üzerine GOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerden Tunç\'un kalbinde delik ve ana atardamarlarda darlık olduğu belirlendi. Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arif Arısoy, Aliye Tunç\'un ameliyatına karar verdi. Doç. Dr. Arısoy tarafından yapılan ameliyatsız anjiyografik işlem ile Aliye Tunç\'un (29) kalbindeki delik, akciğere giden ana atardamardaki darlık genişletilerek kapatıldı. Doç. Dr. Arif Arısoy, kardiyoloji bölümü kliniğinde ekip olarak 2 vakaya ameliyatsız anjiyografik yöntemle işlem yaptıklarını söyledi. Anjiyografik yöntemle Aliye Tunç\'a iki farklı işlem yapıldığını ve bunun Tokat\'ta ilk olduğunu belirten Doç. Dr. Arısoy, şöyle dedi: \'\'İlk olarak işlem yaptığımız hastamız 20 yaşlarında genç bir hastamız. Akciğere giden ana atardamarında ciddi bir darlık, eş zamanlı yine iki kalp kulakçığı arasında delik vardı. Büyük bir delikti. Biz bunu ameliyatsız bir yöntemle her ikisini ayrı seansta kılıf dediğimiz yöntemle kasıktan basit bir iğne yardımı ile girerek önce balonla atardamarını genişlettik. İkinci seansta ise kalbindeki deliği kapattık. Şemsiye denilen küçük bir cihaz koyarak kapattık. Tabii bu süre içerisinde nefes darlığı, çarpıntı, yürüyememe, kilo alamama şikâyeti ile gelmişti hastamız. Hatta bir miktar gelişme geriliği vardı. Bu ana atardamarını açtıktan sonra kilo almaya başladı, nefes darlığında azalma meydana geldi. Ancak tüm şikâyetleri geçmemişti. İki gün önce de kalbindeki deliği ameliyatsız yöntemle kapattık.Yine aynı o hastamız gibi tabii ancak onun akciğer atardamarında darlık olmayan, kalbi delik olan bir hastamız vardı. Bunu da aynı gün içerisinde 40 dakikalık bir işlemle kalbine şemsiye dediğimiz cihazı koyarak ameliyatsız, narkoz vermeden, hafif bir uyku vererek, o hastamızın da kalbinde bulunan deliği kapattık.\" \'İL DIŞINA GİTMEK ZORUNDA KALIYORLARDI\' Hastaların daha önce tedavi için kent dışına çıktıklarını anlatan Doç. Dr. Arif Arısoy, \"Artık biz bu işi devam ettireceğiz. Hastalarımız il dışına gitmek zorunda kalmayacaklar. Biz klinik olarak bütün arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Vatandaşlarımıza çağrı yapıyorum; bu tür şikâyetleri olan, nefes darlığı olan, özellikle genç hastalarımızın kardiyoloji bölümünde muayeneye girmeleri faydalı olabilir. Sadece kalpte delik değil, bazen doğuştan kapak problemleri, kalpte kapak darlıkları da olabiliyor. Çok önceki yıllarda açık kalp ameliyatı gerekebiliyordu. Artık başka illerde de birçoğu ameliyatsız yöntemlerle tedavi ediliyor. Biz de özellikle ilk bahsettiğim hasta için, iki doğuştan ciddi hastalığın bir arada olması nedeniyle ikisini de ameliyatsız çözmekle iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum\" diye konuştu. Doç. Dr. Arısoy, bu tür vakalarda erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu da belirtti. Kalbindeki delik kapatılan Aliye Tunç ise \"Çocukluğumdan beri hastaydım. İyi olmuşumdur diye düşünüyordum. Kollarım aşırı ağrımaya başlayınca Zile Devlet Hastanesi\'ne gittim. Orası da Tokat Devlet Hastanesi\'ne sevk etti. Buraya geldiğimde, \'Beni başka ile sevk etmeyin, burada tedavi edin\' dedim. Ameliyattan önce sıkıntılıydım. Tedavi olduktan sonra iyi oldum\" ifadelerini kullandı.