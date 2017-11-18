(Görüntülü Haber) Tokat'ta 'Fırat Çakıroğlu fidanı' gerginliği

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Taşlıçiftlik kampüsünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Ülkü Ocakları tarafından dikilen fidanın önüne konulan yazının kaldırılmasına ülkücüler tepki gösterdi. Ege Üniversitesi\'nde 2015 yılında öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun anısına GOÜ kampüsüne ülkücüler 1 Kasım\'da fidan dikti. Dikilen fidanın önüne ise \'Bu ağaç şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına dikilmiştir\'\' yazılı mermer konuldu. Ancak GOÜ yönetimi tarafından mermerin kaldırıldığını öğrenen ülkücüler tepki gösterdi. GOÜ kampüsü girişinde Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Mustafa Ersagun Dalan ile partililer basın açıklaması yaptı. Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanı Mustafa Ersagun Dalan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından, şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Türkiye genelinde eşzamanlı olarak tüm üniversite kampüslerinde fidan dikimi yapıldığını söyledi. Fidanın ön tarafına sadece \'Bu ağaç şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına dikilmiştir\' yazılı tabelayı koyduklarını söyleyen Dalan, \'\'16 Kasım\'da tabelanın kaldırıldığını öğrendik. Aynı günün akşamına bir levha daha hazırlattırarak tekrar diktik. 17 Kasım cuma günü o levhanın da kaldırıldığını üzülerek öğrendik. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyorken, Ülkücü camianın hassas olduğu bir konu üzerinde sabrımızı sınamaktan muradınız nedir? Bir Ülkücü Şehidin ismi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor. Fırat Yılmaz Çakıroğlu bütün Türk milletinin şehidi ve değeridir. Memleketin en tepesindeki insanlar birlik bozulmasın, huzur kaçmasın diye uğraşırlarken sizler neyin peşindesiniz, kime ve neye hizmet ediyorsunuz?\'\' dedi. MHP İl Başkanı Onur Çalışkan ise \'\'Gaziosmanpaşa Üniversitesinde böyle bir olayın gerçekleşmesi hepimizi canı gönülden zedelemiş ve üzmüştür. Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetimini derhal hem de derhal yeni bir revizeye hatta acil ve ivedi bir şekilde istifaya davet ediyoruz\'\' diye konuştu. Açıklamaların ardından ülkücüler Tokat-Turhal Karayolu üzerinde bulunan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Şehitler köprüsü üzerine, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu \'Siz vatana ihanet etmekten vazgeçmedikçe, biz canımızı feda etmekten vazgeçmeyeceğiz\' yazılı pankart astı. Tepkiler üzerine yazının yerine konulduğu görüldü. \'\'RASTGELE BİR TABELA KİMSE KOYMAMALI\'\' GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, \'\'Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetimini mesnetsiz iddialarla zan altında bırakmak kimseye fayda sağlamaz. Peşinen söylemek isterim. Bahsettiğiniz konuya gelince sosyal medyada başlatılan ‘bir fidana saldırı’ veya Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına saygısızlık gibi hususlar kimsenin haddine değildir, aklımızdan da geçmez. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu bu ülkenin şehididir. Sonuçta hepimizin bir değeridir. Bu kimsenin aklından bile geçmez. Kimse huzursuzluk kaynağı aramamalı. Rastgele bir tabela kimse koymamalı. Makul olması gereken yerde fidanı da mevcuttur. Kimse bu konuları farklı yerlere taşımamalı. Tabii ki kampüsün belli yerlerinde belli şeyler usul idaresinde olur. Biz isterdik ki makul olanı yerine koysunlar. Bugün tabela yerine konuldu, kimsenin o anlamda şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na saygısızlık aklından bile geçmez\'\' ifadelerini kullandı. FOTOĞRAFLI