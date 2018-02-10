(Görüntülü Haber) Tokat'ta erik ağaçları çiçek açtı

Haber-Kamera Fatih YILMAZTOKAT,(DHA)TOKAT\'ta merkeze bağlı Güryıldız beldesinde erik ağaçları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle mevsim yanılması sonucu erken çiçek açtı. Tokat\'ta 6-15 derece arasında seyreden sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması bölgede ağaçlarda mevsim yanılmasına yol açtı. Güryıldız beldesinde erik ağaçları erken çiçek açtı. Beldede çiftçilik yapan Sedat Demircan (26) fidanlıkta çeşitli meyve ağaçlarının olduğunu fakat havaların sıcak gitmesinden dolayı, erik ağaçlarının çiçek açtığını ifade ederek, Bu çiçeklerin hiç biri yazın meyve vermeyecek. Şu an bile baktığımızda çiçeğin içerisinde ki tomurcuklar yanmış durumda. Bundan sonra havalar her ne kadar sıcak gitse, çiçekler açsa bile önümüzde bir mart ayı var. Havalar tekrar soğuyacak. Bu ağaçların çiçekleri hepsi dökülecek. Meyvesini kaybedecek. Normalde erik ağaçlarının nisan ayında çiçek açması lazım. Yazın hasat zamanında kalite ve verim anlamında düşüş olacaktır dedi.