(Görüntülü Haber) Tokat'ta eğitim sendikalarından saldırı tepkisi

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA) TOKAT\'ta sendikalar, eğitimcilere yapılan saldırıların son bulması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla ortak basın açıklaması düzenledi. Tokat\'ta şubesi bulunan Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş Sen üyeleri Okullar Kampüsü önünde toplandı. İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki Anadolu Lisesinde Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in öldürülmesi ve eğitim çalışanlarına yapılan çeşitli saldırılar protesto edildi. Etkinliğe katılan sendika üyeleri \'Öğretmene uzanan eller kırılsın\' ve \'Öğretmene sahip çık. Milli Eğitim uyuma\' şeklinde slogan attı. Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkan Yardımcısı Vahap Gül, öğretmenlere yapılan saldırıları kınadıklarını ifade ederek, Kim hangi amaçla yaparsa yapsın. Genelde bütün vatandaşlarımızı, eğitimcilerimizi hedef alan saldırıları kınıyoruz. Terör saldırısı sonucu şehit edilen Aybuke (Yalçın) ve Necmettin (Yılmaz) öğretmenin acı ve hüzünlü hatıraları halen yüreğimizi dağlarken, kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar da üzüntümüzü katmerleştirmektedir. İlgilerin daha fazla seyirci kalmadan caydırıcı ve önleyici tedbirler almasını bekliyoruz. dedi. Türk Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Hakan Akkaya ise Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri geleceğimizin baltalandığı, geleceğimizin yok edildiğini görmeleri noktasında uyarmak için buradayız. Çünkü saldırdıkları eğitimciler değil, bu ülkenin geleceğidir. Sevgili öğrenciler bilin ki tüm eğitimciler sizler için var. Size bir harf öğretmek için uğraşıyorlar. şeklinde konuştu.