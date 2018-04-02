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(Görüntülü Haber) Tokat'ta amatör ligin final maçında olay

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta 1'inci Amatör Küme futbol yarı final karşılaşması sonrasında taraftarlar futbolculara taş attı

02 Nisan 2018 15:43

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT\'ta 1\'inci Amatör Küme futbol yarı final karşılaşması sonrasında taraftarlar futbolculara taş attı. Polis olaya müdahale ederken, 1 kişi gözaltına alındı. Tokat\'ta 1\'inci Amatör Küme Yarı Final maçında dün Pazarspor ile Niksarspor karşılaştı. Uzunburun sentetik sahada oynanan karşılaşmayı her iki takımın taraftarı da takip etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1- 1 berabere bitti. İkinci yarıda Niksar Belediyespor\'lu Emre Sarıkaya takımın 2\'nci gollünü attı. Karşılaşma Niksar Belediyespor 2-1\'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Maç sonunda futbolcular soyunma odalarına giderken, Niksar Belediyespor taraftarlarının Pazarspor futbolcularına tepki göstermesi nedeniyle gerginlik yaşandı. Bazı taraftarlar yerden aldıkları çakıl taşlarını Pazarspor futbolcularına atmaya başladı. Maç öncesi yoğun güvenlik önlemi alan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale ederek büyümesini engelledi. Çıkan gerginlikte ise Niksar Belediyespor taraftarlarından 1 kişi gözaltına alındı.

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