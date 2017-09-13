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(Görüntülü Haber) Tokat'ta 9 kadına FETÖ gözaltısı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Hakim ve Savcı Çalışma Evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kadın gözaltına alındı

13 Eylül 2017 20:16

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Hakim ve Savcı Çalışma Evleri\'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kadın gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin Hakim ve Savcı Çalışma Evleri\'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Tokat merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Manisa\'da aralarında avukat ve hakimlikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Tokat\'a getirilen şüpheliler Tokat Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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