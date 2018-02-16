(Görüntülü Haber) Tokatlı berbere Katar'dan iş teklifi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta berberlik yapan Cemil Gezici, İstanbul’da kadın kuaförü olan Ahmet Çoban ile gittiği Katar\'da tıraş ettiği iş adamı Şeyh Muhammed Saggar\'dan iş teklifi aldı. Kent merkezinde berber dükkanı işleten Cemil Gezici ve İstanbul’da kadın kuaförlüğü yapan arkadaşı Ahmet Çoban, Katar\'da bulunan arkadaşları aracılığıyla geçen hafta bu ülkeye gitti. Gezici, burada tanıştığı iş adamı Şeyh Muhammed Saggar\'ı tıraş etti. Katarlı iş adamı, Tokatlı berberin hizmetinden memnun kaldı. Şeyh Saggar, tıraş sonrası Gezici ile arkadaşı Çoban\'a, Katar\'da açacağı 7 yıldızlı kadın- erkek kuaförü için ortaklık teklif etti. Katarlı iş adamı ile yakın çevresindeki kişileri tıraş ettiklerini anlatan Cemil Gezici, \'\'Şeyh Muhammed Saggar, Katar kralının akraba çevresinden. Hizmetimizden gayet memnun kaldılar. Bayan kuaförü kısmıyla ise Ahmet Çoban arkadaşımız ilgilendi. Yatırım olarak Katar’da büyük erkek ve bayan kuaförü açmak istediklerini söylediler. Bu konuda kendilerine yardımcı olmamızı, ortaklık ya da işletmeci olarak iş yapmak istediklerini söylediler. Karşılıklı olarak tekliflerimizi sunduk. Eğer ki anlaşmaya varırsak Katar’da 7 yıldızlı erkek- bayan kuaförü açmayı düşündüklerini söylediler. Her şey, şu anda olumlu gidiyor. Olacak gibi görünüyor. Proje başarıya ulaşırsa zaman içerisinde diğer Arap ülkelerinde de kuaför zinciri oluşturmayı planladıklarını söylediler\" diye konuştu. \'TÜRK İNSANINI SEVİYORLAR\' Mesleki açıdan güzel bir atılım olacağını kaydeden berber Cemil Gezici, \"Orada Türk insanlarını gerçekten çok seviyorlar. Türk halkına karşı çok sıcak kanlılar. Diğer Arap ülkelerine kesinlikle benzemiyorlar. Birçok konuda bize çok iyi davrandılar, yardımsever insanlar. Bizim Türk olduğumuzun duyulduğu her yerde bütün kapılar rahatlıkla açıldı\" dedi.