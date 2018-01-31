(Görüntülü Haber) Tokat' ta muhtarlık maaşını sokak hayvanlarına harcıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT\'ta merkeze bağlı Güryıldız beldesi, Küçükyıldız Mahallesi Muhtarı Ahmet Kırmaz(47), 4 yıldır muhtarlık maaşını mahallesinde bulunan sokak hayvanlarının tedavisi ve beslenmeleri için kullanıyor. Beldede, Küçükyıldız Mahallesinde yaşayan inşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kırmaz, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde mahallesinden muhtar adayı oldu. Yapılan seçimde mahalle muhtarı seçilen Ahmet Kırmaz, ardından örnek bir çalışmaya imza attı. Kırmaz, her ay aldığı bin 400 liralık muhtarlık maaşını mahallede bulunan sokak hayvanları için kullanmaya başladı. Kırmaz,4 yıldır aldığı muhtarlık maaşı sokak hayvanlarının tedavisi ve beslenmesinde kullanıyor. \'TOK, AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ\' Özellikle kış mevsiminde kar yağışından dolayı bitki örtüsünün üzerinin kapalı olduğunu ve hayvanların bu yüzden aç olduğunu ifade eden Muhtar Kırmaz şöyle konuştu Bize düşen görev de bu hayvanlara sahip çıkmak. Biz de evden et, ekmek ve diğer yiyeceklerden getiriyoruz. \'Tok açın halinden anlamaz\' diye bir söz vardır. Bizler o sözü biliyoruz. Yaratanın emaneti bu köpeklere sahip çıkalım, aç kalmasınlar. Aç kaldıkları zaman hastalık saçacaklar. Çocuklara, diğer hayvanlara zarar verecekler. O yüzden üzerime düşen görev ve hayvanlara olan sevgimden dolayı sürekli olarak ekmeğini, etini elimden ne geliyorsa onları getirip yediriyorum. Hastalanan köpekler için veteriner hekim çağırıyoruz. Tedavisini yaptırıyoruz. \'MAAŞIMIN TAMAMINI HAYVANLAR İÇİN HARCIYORUM\' Muhtarlıktan aldığı maaşın tamamını hayvanlar için harcadığını ifade eden Kırmaz şunları söyledi Ben inşaat işi ile uğraşıyorum, oradan kazandığım evimin geçimine yetiyor. Muhtarlık gelirimi de hayvanlar için kullanıyorum. Bunu yapmaktan da mutluluk duyuyorum. Tüm insanlara çağrımdır, hayvanlara sahip çıkalım, hayvanlar bizlere emanettir. Araçları ile hayvanlara çarpıp kaçanlar tamamen vicdansızdır. Benim gözümde bir insan canı ne kadar kıymetli ise hayvanın canı da o kadar kıymetlidir. Çünkü yaratandan dolayı hepimiz birer canlıyız.