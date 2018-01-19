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(Görüntülü Haber) Tokat-Sivas Karayolunda kar yağışı etkili oldu

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT’ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde onlarca TIR ve kamyon yolda kaldı

19 Ocak 2018 12:52

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - TOKAT’ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkisinde onlarca TIR ve kamyon yolda kaldı. Tokat-Sivas Karayolu 35\'inci kilometresinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağış ve tipi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Çamlıbel mevkisinde, yolda kalan TIR\'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Geyras Mahallesi\'nde trafik kontrol noktasında Bölge Trafik ekipleri tarafından ağır tonajlı araçlar bekletilmeye başladı. Karayolları ekipleri seferber edildi.

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