T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tokat attığı iddia edilen vatandaşa polisten yumruk

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, iddiaya göre kimlik kontrolü yapan polise tokat atan C

06 Eylül 2017 20:35

GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde, iddiaya göre kimlik kontrolü yapan polise tokat atan C.A.\'ya polis memuru yumruk attı. Polis memurları ve C.A. birbirlerinden şikayetçi oldu. Olay önceki gün akşam saatlerinde, Gölcük 19 Mayıs Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri C.A.\'nın kimliğini kontrol etmek istedi. Polis, kimliğinin olmadığını söyleyen C.A.\'nın üstünü aramak istedi. C.A. üstü arandıktan sonra polise tokat attı. Kelepçelenmek istenen C.A. yeniden polise tokat attı. Bunun üzerine polis C.A.\'ya vurdu. C.A. elleri arkadan kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan C.A. serbest bırakıldı. Polis memurları ve C.A. birbirlerinden şikayetçi oldu. DEVLETİN MEMURU VATANDAŞA NASIL VURUYOR? Polis memurunun C.A.\'ya vurma anları ise bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir polis memuru C.A.\'ya yumruk atarken, bir polis memuru ise çevrede toplananlara, \"Devletin memuruna nasıl el kaldırıyorsunuz?\" diyerek tepki gösterdi. C.A. polis merkezine götürülürken, bir kişi ise \"Devletin memuruna nasıl vuruyormuş? Devletin memuru vatandaşa nasıl vuruyor?\" diyerek polisin sözlerine karşılık verdi. EMNİYET: GÖRÜNTÜLERDE OLAYIN SON KISMI VAR Emniyet yetkilileri görüntülerde, olayın sadece son kısımlarının yer aldığını belirterek, \"Memurlar kimliğini soruyor, kimliğin olmadığını söylüyor. Memurlar da bunun üzerine üst araması yapıyor. Üst araması yaparken, bağırıp çağırmaya devam ediyor. Çevredeki insanlar durumu görüyor. Üst araması bittikten sonra kendilerine doğru döndürdükleri zaman memura bir tane tokat atıyor. Tokadı atınca memur da kelepçelemek istiyor. Bu sırada şahsın babası geliyor. Sonra kelepçelemeden kaldırıyorlar. Memurlar çevredekilerle görüşürken, aynı memura iki kere daha tokat atıyor. Bu sefer memurlar da kendilerini koruyorlar. Memurlar da ona vurmaya başlıyor. Sonra kelepçeleyerek karakola getiriyorlar. Görevli memura mukavemet var burada. Görüntülerde olayın başı değil de sonu gözüktüğü için memur suçlu gibi gözüküyor\" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÖLCÜKKocaeli DHAKOCAELİ GölcükPolisOlayGölcükMayıs CaddesiKelepçelenmekBununDEVLETİN MEMURU VATANDAŞA NASIL VURUYOR PolisGörüntülerdeDevletinEMNİYET GÖRÜNTÜLERDE OLAYIN SON KISMI VAR EmniyetMemurlarTokadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24