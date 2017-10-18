(Görüntülü Haber) TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: 'Yiğit güven ve kararlılık gösterdi'

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TOFAŞ\'ta Herbalife Gran Canaria galibiyetinin sevinci yaşanırken Başantrenör Orhun Ene, sahanın en skoreri olan genç oyuncu Yiğit\'in parkede güven ve kararlılık gösterdiğini söyleyerek, \"Kendi yolunda devam etmesi gerekiyor\" dedi. 7Days EuroCup\'ta D Grubu\'nda yer alan TOFAŞ, 2\'nci maçında İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria\'yı sahasında 98-94 yenerek bu sezon Avrupa\'daki ilk galibiyetini aldı. 17 yıllık aranın ardından ilk defa bu seviyede bir Avrupa kupasına katıldıklarını hatırlatan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, \"Bu seviyede mücadele edecek bir yapıyı kurduk 3 sene içerisinde. Rakibimiz İspanya\'da zor yenilen bir takımdı, bu galibiyetin çok değerli olduğunu düşünüyorum\" dedi. Avrupa\'da maçların zor bir seviyede oynandığına işaret eden deneyimli çalıştırıcı, \"Zor rakiplerimiz var. ULM deplasmanında önde götürdüğümüz maçı son 6 dakikada yakalandık ve maçı kaybettik. Herkesin katkı sağlaması gerekiyor, bütün oyuncularımızdan verim almamız lazım ki rotasyonumuz da derinleşsin\" diye konuştu. EKSİKLİKLER VAR Eksikliklerinin de olduğunu belirten Orhun Ene, \"Maalesef maçın sonunda bizim geliştirmemiz gereken özelliklerimizden biri olarak maçı korumak veya maçı daha farklı oynayabilecek basketbolu bulmamıza rağmen devam ettirmekte sıkıntı çektik, 8 sayı fark yakalamamıza rağmen biraz buranın tecrübe eksikliğinden dolayı sürdüremedik, maçın sonunu daha iyi oynamamız lazımdı. 8 sayı ve üzeri bitirmemiz bizim için ileriye dönük daha iyi olurdu ama çalışıp düzelteceğiz\" ifadelerini kullandı. \'BU GELİŞİM BU ORTAMDA DOĞRU OLDU\' Karşılaşmada 21 sayı kaydederek sahanın en skorer ismi olan 21 yaşındaki genç oyuncu Yiğit Arslan\'ın performansını da değerlendiren Orhun Ene şöyle konuştu: \"Yiğit, genç bir Türk oyuncunun nasıl basketbol oynaması gerektiğini yürek olarak ortaya koydu. Bu da bizim işimizi rahatlattı, daha fazla kısaları rotasyonda tuttuk. Ben bu kulübe gelirken gençlerin de milli takım oyuncusu olması ve onların da bu takıma girebilmesi için ekstra gayret göstermem gerektiği talep edildi. Bu gelişim, bu ortamda doğru oldu. Yiğit bir güven ve kararlılık gösterdi. Bizim takım da Yiğit\'in attığını görünce, onu kullanmaya başladı. Bizim takımın da bu taktiksel ve zihinsel anlamda işleyen parçayı ne kadar iyi kullandığını gösteriyor. Yiğit\'in kendi yolunda devam etmesi gerekiyor\" dedi. Son olarak Orhun Ene, geçen sezonun yeniden bir alışma süreci olduğuna işaret ederek takımın bu sezonki görüntüsünü, \"Doğru direkleri dikerseniz, daha güçlü takım inşa etme durumunuz oluyor. Bu yıl onu gerçekleştirdik. Gelişirsek çok daha iyi bir takım oluruz\" şeklinde yorumladı ve Bursalı basketbolseverlere de tribünleri doldurdukları için teşekkür etti.