T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Nerelerden geldiğimizi unutmamamız lazım

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene takımını rehavete karşı uyararak, "Bizim mental anlamda eksikliğimiz var

02 Kasım 2017 13:34

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene takımını rehavete karşı uyararak, \"Bizim mental anlamda eksikliğimiz var. Elimizdeki fırsatları kaybetmemek için gerekli sertliği, enerjiyi, bağlılığı, mücadeleyi de kaybetmemiz lazım\" dedi. 7Days EuroCup\'ta TOFAŞ, sahasında Fransız temsilcisi Asvel\'i büyük heyecana sahne olan maçta 82-81 yenerek D Grubu\'nda 4\'te 3 yaptı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise takımına uyarılarda bulundu. Oyunun sonucunun kendilerini mutlu ettiğini ancak oyundan memnun kalmadığına işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, \"Rakibimiz, iyi bir rakip ancak biz onlara karşı oynamamız gereken basketbolu oynayamadığımız için kötü gözüktük. Bir noktada maçı 15 sayı farka götürme şansımız vardı. O anlarda özellikle yumuşak savunma yaparak, hücumda da iyi organize olmayarak, yanlış seçimler yaptık. Asvel kaliteli oyunculardan kurulu, onları yenebilmek için de bizim hücumda akıllı savunmada agresif bir basketbol oynamamız gerekiyordu. Bundan ders çıkarmamız lazım\" dedi. \'MÜCADELEYİ KAYBETMEMİZ LAZIM\' Bu sezon oynadıkları 8\'inci maçlarında 7\'nci galibiyetlerini elde ettiklerini belirten Orhun Ene, \"Bunlar güzel şeyler ama bizim kulüp olarak nerelerden geldiğimizi unutmamız lazım. Buralarda da kalmak istiyorsak, böyle maçları oynamak için müthiş bir konsantrasyon ve motivasyon gerekiyor. Bu yaşananlar bizler için tecrübe. Bizim mental anlamda eksikliğimiz var. Mental olarak elimizdeki fırsatları kaybetmemek için gerekli sertliği, enerjiyi, bağlılığı, mücadeleyi de kaybetmemiz lazım. Mücadele edilmezse eldeki o şanslar da gider. İşin sonucunda kötü bir şey yok ama fırsattır, akıllı takımlar bu fırsatları değerlendirir\" diye konuştu. Asvel ve Gran Canaria\'nın deplasmanda iyi oynayan takımlar olduğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, \"Onları burada yenmek önemli. Şimdi bu fırsatları daha da değerlendirerek iç sahadaki maçlarımızda daha hazır olmalıyız\" ifadelerini kullandı. \'TOFAŞ ÇOK İYİ BİR TAKIM\' Asvel Başantrenörü John David Jackson ise, \"Hem savunmada hem hücumda maça çok yumuşak başladık. Rakibimize çok fazla hücum ribaundu verdik. TOFAŞ çok iyi bir takım. Maçın sonunda artılarını koymaya devam ettiler. Buraya gelip de TOFAŞ ile oynamak bizim için önemliydi ama maçın sonunu iyi bitiremedik\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA TOFAŞ Başantrenörü Orhun EneElimizdekiEuroCup TOFAŞFransızAsvelGrubuKarşılaşmaTOFAŞ Başantrenörü Orhun EneOyununBirBundanKAYBETMEMİZ LAZIMOrhun EneBuralardaBuBizimMentalMücadeleGran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24