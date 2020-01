(Görüntülü Haber) TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: 'EuroCup bizi yıpratıyor'

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, 2 maçtır iyi basketbol oynayamadıklarını dile getirerek, \"EuroCup bizi yıpratıyor. Son birkaç maçla beraber sezon başındaki ritmimizden uzaklaşıyoruz\" dedi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde TOFAŞ, sahasında ağırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nü zorlanmasına karşın 89-85 mağlup ederek ligde 5\'te 5 yaptı ve namağlup liderliğini sürdürdü. 2 maçtır iyi basketbol oynamadıklarını dile getiren TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ise, \"Sezona başladığımız basketbolu oynamıyoruz. Kolay değil, Asvel maçında çok efor sarf ettik. 2 gün sonra bu maça çıktık, EuroCup bizi yıpratıyor, bu bir gerçek. Yıprattığı için de lige döndüğümüzde kazanmak birinci önceliğimiz evet ama kazanırken de doğru şeyler yapmak lazım. Son birkaç maçla beraber sezon başındaki ritmimizden uzaklaşıyoruz\" dedi. OYUN MUTLU ETMEDİ Sürekli seyahat halinde oldukları için idman yapacak çok fazla vakit bulamadıklarına değinen tecrübeli çalıştrııcı, maça ilişkin ise \"Bugün, teknik anlamdan çok direnç anlamında sahada belli yerlerde daha iyi olsaydık, 6-7 sayı fark yakaladığımız dönemde maçı koparabilirdik. O direnci ortaya koymadığınız zaman rakibinizi oyuna ortak ediyorsunuz. Kaybeden duruma geliyorsunuz. Oyunun sonunda kazanabilecek yetenekli oyuncularımız var ama genel anlamda baktığımda oyun, bizi mutlu edecek bir oyun değil. Sadece sonuç mutlu eder. Gerçekçi olmamız lazım. Bazı şeyleri sahada daha iyi yapmamız lazım. Oyuncularımın bu eksiklikleri düzeltme adına bir efor sağlamaları gerekiyor\" diye konuştu. \'BÖYLE MAÇ KAZANMAK YORUCU\' EuroCup\'ta oynayacakları Zenit St-Petersburg ile ligdeki Banvit deplasmanlarının zor geçeceğine işaret eden Orhun Ene, şöyle konuştu: \"Şu an da kazandıklarımıza konsantre olmamız lazım. Kazandıklarımız, kazanacaklarımızı da tehlikeye sokar. Biz düzen oynayan bir takımız ama fizik ve mental olarak yorgunluk olduğu zaman, oynadığımız her set hücumu bize zarar veriyor. Bizim kararlı bir şekilde, böyle maç kazanmak yorucu bir şey, yıpratan bir şey. Hücumda ritmi bulamadığımız zaman savunmada da sıkıntı yaşıyoruz.\" TOFAŞ\'ın tecrübeli oyuncularından Pierria Henry ise, \"Çok sert ve temas olan bir maçtı. Her iki taraf da her şeyini verdi. Hala öğrenecek çok şeyimiz var. Beraber olarak savaşmaya devam ettik geride de olsak. Plana sadık kalarak hücumu da aynı şekilde sürdürdüğümüzde geri döneceğimizi biliyorduk\" dedi. ERTUĞRUL ERDOĞAN: \'KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI\' İstanbul BBSK Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise, \"TOFAŞ\'ı tebrik ediyorum, bu sene iyi bir atmosfer yakaladılar hem Avrupa\'da hem Türkiye\'de. Geçen sezondan daha kaliteli bir kadroya sahipler. Böyle bir basketbol da insana keyif veriyor. Bizim zaten hedefimiz her sene üzerine koyarak ilerlemek. Bugün kazanabileceğimiz bir maçtı, küçük detayların öne çıktığı, basit hataların sonuca etki ettiği bir maç oynadık. Kağıt üzerinde daha iyi bir takımla oynadık. Biz bu ligde herhangi bir takımla oynayacak bir kapasitede bir takımız\" ifadelerini kullandı.