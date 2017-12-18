(Görüntülü Haber) TOFAŞ - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda TOFAŞ’ı 88-71 yenerek rakibine bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldırdı. Maçın ardından her iki takımın başantrenörleri karşılaşmayı değerlendirdi.



OBRADOVIC: \"TÜRKİYE LİGİ\'NİN EN İYİ TAKIMIYLA OYNAMAYA GELDİK\"



\"Türkiye Ligi’nin en iyi takımıyla oynamaya geldik\" diyen Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, \"Bugüne kadar çok etkileyici bir şekilde oynadılar ve bu yüzden de TOFAŞ Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Bizim için en iyi takıma karşı güzel bir sınav oldu. TOFAŞ’ı yenmek için de hepimiz çok iyi oynamamamız gerektiğinin bilincindeydik. Maçın başında hiç skor üretemedik ama daha sonra oyuncularıma özgüven geldi ve tekrar kontrolü ele geçirdik. 3\'üncü çeyrekte kritik bir nokta vardı. TOFAŞ agresifliği ile geri geldi. İlk yarıda çok iyi oynamamalarına rağmen 3\'üncü çeyrekte çok güzel geri geldiler. Biz çok olumlu reaksiyon gösterdik bunun üzerine ve maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.



DATOME: \"KONSANTRASYONUMUZU KAYBETMEDİK\"



Fenerbahçe Doğuş’ta 24 sayı atarak karşılaşmanın en skorer ismi olan Luigi Datome ise \"Bizim için önemli bir galibiyetti. Özellikle 1\'inci sırada olan TOFAŞ’a kaybetseydik, 3\'üncü kaybımız olabilirdi. Çok keyif ile oynadığımız bir takım, çok güzel basketbol oynuyorlar. Biz de çok iyi oynadık. 3\'üncü çeyrekteki 14-0\'lık seriye rağmen konsantrasyonumuzu kaybetmedik ve birbirimize güvendik. Önümüzde çok yoğun bir hafta bizi bekliyor\" diye konuştu.



ORHUN ENE: \"MENTAL OLARAK SAHADA KALMAMIZ LAZIM\"



Bu sezon ligde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrılan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene, \"İyi oynamadık. İlk yarıda şut sokamadık. Pota altından, dışarıdan atamadık. Çok önemli oyuncularımız, düşük şut yüzdeleri ile oynadılar. Bu tip bir maçın içinde kalabilmemiz için bir kere şut sokmamız önemli çünkü çok disiplinli ve atletik bir takım Fenerbahçe\" dedi.



Oyunun başında ritim bulmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: \"3\'üncü periyodun başında geriden geldik, bir 5 dakikalık enerjimiz vardı ama sonradan tekrar düştük. Kolay değil, EuroCup\'ta zor bir gruptayız. Ligde de zorlu bir dönem. Aralık ayında 9 maç oynayacağız yani buralarda bizim 8 tane yabancımız yok baktığınız zaman, bazı oyunculara çok yükleniyoruz, yüklendiğiniz zamanda performanslarında düşüklük ortaya çıkabiliyor. Böyle bir maçı kazanmak için oyunun başınını ve sonunu iyi oynamamız lazımdı. Biz sadece 3\'üncü periyot oynadık. Bu periyodun sonunda da düştük. Bizim oynayacağımız maçlar çok büyük tecrübeler kazandıracak ama benim için en önemli şey; oyuncularımız için bu maç trafiğinde fiziksel olarak tamam ama mental olarak sahada kalmamız lazım. Mental olarak düşmemek lazım.\"



KADJI: \"TAKIMLAR BİZE DAHA İYİ HAZIRLANIYORLAR\"



TOFAŞ’ın en skorer ismi Kenny Kadji ise \"Fenerbahçe gibi Avrupa\'nın en önemli takımmlarından birine karşı oynamak zordu. Hafta içi Avrupa kupasında kötü bir maç oynadık. Sezona çok iyi başladık ama takımlar artık bize karşı daha iyi hazırlanıyorlar, çünkü bizim çok iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar\" açıklamasını yaptı.