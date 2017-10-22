(Görüntülü Haber) TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, çok kaliteli bir rakibi yendiklerini belirtirken, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise, yaptıkları hatalar nedeniyle maçı kaybettiklerini söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 3\'üncü haftasında TOFAŞ, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan\'i 83-79 mağlup ederek galibiyet serisine devam etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, çok kaliteli bir takımı yendiklerini belirterek, Beşiktaş\'ın oynadığı basketbol, düzenbozan bir basketbol, onu da çok başarıyla oynuyorlar. Beşiktaş bu tip basketbolu ligimizde oynayan tek takım. Oyunda kalmak için iyi bir savunma ve pres yapmamız gerektiğini biliyorduk, baskılı oynamalıydık. Biz de o basketbolu oynayacağımızı kendi sahamızda gösterdik dedi.

Raymar Morgan ve Pierria Henry\'nni bu maçtan ders çıkarabileceği şeyler olduğuna işaret eden deneyimli çalıştırıcı, İnanıyorum ki bu tip rakiplere karşı oynadığımızda daha az yapacaklar diye konuştu.

\'ENERJİMİZ YÜKSELECEK\'

Takımın durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Orhun Ene, 3 tane maç kazandık ligde, 2 tane geçen sene ligi bizim üzerimizde bitirmiş takımı yendik. O anlamda bu sezon için kar diyebileceğimiz galibiyetler ama hayat bitmiyor, şimdi önümüzde zorlu 2 deplasman var. Tony Crocker iyileşiyor, Caner Topaloğlu ile Kadir Bayram henüz iyileşmedi. Morgan da 2 gündür antrenman yapmıyordu, o da önemli bir karakter bizim için. İnşallah önümüzdeki haftalarda sakat oyuncuların da gelmesiyle enerjimiz daha da yükselecek ifadelerini kullandı.

UFUK SARICA \'EKSİK OLDUĞUMUZ BİR GERÇEK\'

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ise, TOFAŞ\'ı tebrik ederek Zaten bu sezon gösterdikleri performansla ligin en formda takımlarından bir tanesi. Buna rağmen oyunun sonunda yaptığımız hatalar kazandığımız maçı hediye etmemize neden oldu. Özellikle top kayıpları, ki maçın sonunda çok kritik potaya atamadan yaptığımız 3 tane top kaybı var, bizim takımımıza yakışmadı. Eksik olduğumuz bir gerçek. 16-17 oyuncumuz yok. 13 kişilik kadromuzda takımın en önemli oyuncularından bir tanesi Earl Clarck\'sız haftalardır oynuyoruz dedi.

Kenan Sipahi\'nin uzun süre oynayamadığını belirten Ufuk Sarıca, şunları söyledi

Hata yapıyor. Yapmamız gerekenler ile ilgili konuşacağız, daha sezonun başındayız. Sakatlıklarımızın da iyileşip takıma katılmasıyla daha iyi sonuçlar alacağız. TOFAŞ\'ın oyunu bırakmayan karakteri önemli ama hatalara mutlaka bir çare bulmamız lazım. Biz de daha hiç seyirciyle maç oynamadık, her takımın kendi evinde taraftarıyla oynamaya ihtiyacı var.