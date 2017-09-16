(Görüntülü Haber) TMO Genel Müdürü Kemaloğlu: Fiskobirlik ile de işbirliği yapacağız

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, fındık alımlarıyla ilgili olarak, “Fiskobirlik de satın alsın, bize versin diyoruz. Pazartesi arkadaşlar buluşacak, Fiskobirlik ile de işbirliği yapacağız inşallah” dedi.



Giresun\'da bulunan TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsası’nda, TMO’nun fındık alımları hakkında açıklamalarda bulundu. TMO’nun Ağustos ayının son haftası itibariyle fındık alımına başladığını ve bugün itibariyle yaklaşık 2 bin 500 üreticiden 5 bin tonu geçen fındık alımı yapıldığını söyledi.



Şu ana kadar 22 bin üreticiye 55 bin ton fındık için randevu verildiğini hatırlatan Kemaloğlu, “Yaklaşık 30 noktada Artvin’den Düzce, Sakarya hattına kadar fındık alımı yapıyoruz. 150 arkadaşımız yoğun şekilde Karadeniz Bölgesi\'nin fındık üreticilerinin ürünün satın almak için, muhtemel mağduriyetleri önlemek için seferberlik halinde” dedi.



\'FİSKOBİRLİKLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ\'



Kemaloğlu, “Günlük alım kapasiteniz ne kadar, üreticinin mağdur olmaması için Fiskobirlik ile işbirliği düşünür müsünüz” sorusunu “Şu an 2 bin ton günlük alım yapıyoruz. Bunu 2 bin 500 tonlara çıkarmak istiyoruz. Bugün de konuştuk Fiskobirlik ile de çalışıyoruz, hatta Fiskobirlik de satın alsın bize versin diyoruz. Pazartesi arkadaşlar buluşacak, Fiskobirlik ile de iş birliği yapacağız inşallah” şeklinde yanıtladı.



\'GÖREVİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ\'



CHP’nin pazartesi günü başlatacağı fındık için adalet yürüyüşüyle ilgili olarak da Kemaloğlu, \"Biz iki gündür yürüyoruz Karadeniz’de, Giresun’dan Ordu’ya geçtik tekrar Giresun’a döndük, yürüyoruz, üreticilerimizle buluşuyoruz, ziraat odalarıyla, çiftçi temsilcileriyle buluyoruz, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hükümetimiz bize bir görev verdi. Hükümet bu kurumu bölgeye adeta seferber etti. Bütün imkanlarıyla bölgede çalışıyoruz. Nihayetinde şunu takdir etmek lazım, daha iyisi beklenebilir. Ben yörenin insanıyım, onu anlayabiliyorum. Bu yörede ölçekler düşük, maliyetler biraz daha yüksek, batıdakiler bizim yöre insanımıza göre kısmen daha düşük, o beklentileri anlayabiliyorum.”



\'SEYYAR EKİPLER KURUYORUZ\'



Alımlara 13 noktada başladıklarını, bugün 30 alım merkezine ulaştıklarını, bunun yarın 35 noktaya çıkacağını da hatırlatan Kemaloğlu, şöyle konuştu:



“Haftanın belli günleri küçük ilçelerdeki insanların ayağına varmış oluyoruz. Alabildiğimizi alıyoruz, onu kendi depolarımıza çekiyoruz. Yine taleplere göre bunu genişleteceğiz, ondan bir endişemiz yok, seyyar ekipler kuruyoruz, modüler bir yapı kuruyoruz. Ancak depo sıkıntımız var. Yeni depolar buldukça, biz o depoları hemen devreye sokacağız. Yeter ki altyapı olsun, gerisi bizim için çok kolay bir operasyon.”