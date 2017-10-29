(Görüntülü Haber) TMO Genel Müdürü Kemaloğlu: Fındık üreticisine 800 milyon lira ödeme yaptık

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, \"Şu ana kadar aldığımız fındığın değeri 1 milyar lira ve üreticiye de 800 milyon lira ödeme yaptık. TMO\'ya fındık satmak isteyen üreticiler önümüzdeki günler için çok rahat randevu alabilirler” dedi.



TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Giresun\'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugüne kadar 56 bin fındık üreticisinden yaklaşık 100 bin ton fındık satın alındığı, yaklaşık 13 bin fındık üreticisine de yaklaşık 45 bin ton fındık alımı için randevu verdiklerini söyledi.



\"800 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTIK\"



Toplam 44 noktada alım yaptıklarını aktaran Kemaloğlu, \"Önümüzdeki günlerde alım noktalarında talepler azaldıkça toparlanma olabiliyor ama ana iş yerlerimizin depoların olduğu işyerlerinin hepsinde alım devam edecek. Şu ana kadar aldığımız fındığın değeri 1 milyar lira ve üreticiye de 800 milyon lira ödeme yaptık. TMO\'ya fındık satmak isteyen üreticiler önümüzdeki günler için çok rahat randevu alabilirler\" diye konuştu.



FISTIK REKOLTESİ DÜŞÜK



Bugüne kadar 110 bin ton gibi kabuklu fındık ihraç edildiğini dile getiren Kemaloğlu, \"Fıstık rekoltesi bu sene düşük, ceviz badem gibi alternatif ürünlere baktığınızda fındığa olan iç talep de yüksek seyrediyor. İnşallah biz TMO Genel Müdürlüğü\'nün elindeki fındığın da önümüzdeki süreçte çok sorun olmayacağını öngörüyoruz, ihracat talebiyle, iç piyasa talebiyle önümüzdeki günlerde fındığın daha istikrarlı bir piyasaya kavuşacağını düşünüyoruz\" dedi.



\"ARZU ETTİĞİMİZ NOKTAYA TAM GELEMEDİK\"



Genel Müdür İsmail Kemaloğlu, bir gazetecinin, üreticilerden randıman ölçümü yapılması için alınan fındıkların tekrar üreticiye iade edilmediği iddialarının olduğu yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:



\"Numune için sadece bir kilo fındık alınıyor, onun dışındaki tüm fındık üreticinin çuvalına geri konuluyor. TMO\'da ilave üretici kaynaklı en küçük fındık stoğu yok.\"



Kemaloğlu, Fiskobirlik ile işbirliğinin hangi aşamada olduğu yönündeki soruyu da \"Epey oturduk, karşılıklı iş birliği yapmak istedik fakat arzu ettiğimiz noktaya tam gelemedik, birkaç sebepten. Aslında biz kendimiz operasyonel olarak bölgeye tamamen yerleştik, çok iyi bir performans gösterebiliyoruz diyebilirim. Ayrıca Fiskobirlik\'in bize teklif ettiği yani üreticiden, ortağından fındığı alıp TMO\'ya teklif ettiği hizmet bedelleri biraz bizim kendi hesaplarımızda yüksek göründü. Onun için tam uzlaşamadık ama görüşmelerimiz devam ediyor\" diyerek cevapladı.



\"TMO TOPARLANMAYI TERCİH EDECEKTİR\"



Fındık piyasasının düzenlemek için çalıştıklarını da kaydeden Kemaloğlu şöyle konuştu:



\"Biz fındık piyasasını düzenlemek için geldik. Hep şunu söyledik: Bardağı taşıran miktarı çekelim fındık piyasası da istikrara kavuşsun. Şu an bu görevi yoğun şekilde yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla bizden şu beklenmemeli; 2018\'in Mayıs\'ında da, Haziran\'ında da, Temmuz\'unda da TMO fındık alsın diye. TMO aslında görevini yaptığında, baktı ki üreticiden kendisine bir yöneliş yok, piyasada fiyat arzu edilen seviye buldu, bulduysa bana ihtiyaç azaldı demektir ve onun için toparlanmayı tercih eder. Bugün değil bu mesele ama önümüzdeki birkaç ay içinde kendine fındık yönelişi azalıp bittiğinde TMO toparlanmayı tercih edecektir. O manada biz üreticilerimize satmak isteyen varsa randevular şu an için açık satabilir diyoruz.\"



