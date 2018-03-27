T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tiyatro oyuncusundan trafik kazalarına dikkat çekmek için ilginç eylem

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, oyuncu İsa Gülaçtı, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla trafik kazalarına dikkat çekmek için giydiği siyah elbise, yüzüne taktığı maske, elinde taşıdığı sopa ve 'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz' yazılı dövizle yo

27 Mart 2018 19:29

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, oyuncu İsa Gülaçtı, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla trafik kazalarına dikkat çekmek için giydiği siyah elbise, yüzüne taktığı maske, elinde taşıdığı sopa ve \'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz\' yazılı dövizle yolun ortasında durup, sürücüleri karşıladı. Gülaçtı, kazalara karşı farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi. 

Düzce\'de, amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla trafik kazalarına dikkat çekmek için farklı bir eylem yaptı. Gülaçtı, siyah elbise giyip, yüzüne taktığı maske, elinde taşıdığı sopa ve \'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz\' yazılı dövizle D- 100 yoluna çıktı. Sürücüler için kırmızı ışık yandığı sırada yolun ortasına inen Gülaçtı, elindeki dövizi yukarı kaldırıp, gösterdi. Bazı sürücüler, Gülaçtı\'yı şaşkınlıkla izlerken, bazıları da alkışlayarak, eyleme destek verdi.

Azrail gibi görünmek isteyip, sürücülere durmaları için kırmızı ışık yandığında \'Burada radar yok hızlı gidebilirsiniz\' yazılı dövizi gösterdiğini anlatan İsa Gülaçtı, kazalara karşı farkındalık oluşturmak istediğini söyledi. Gülaçtı, \"Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Biz tiyatrocular, çok sevdiğimiz insanları trafik kazalarında kaybediyoruz. Amacımız, buna dikkat çekmek için farkındalık yaratmaktı. O yüzden böyle bir farklılık düşündük. Herkesin Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Hızlı giderlerse sonu Azrail. Bunu net söylüyorum. Kimse \'Radar yok\' diye sevinmesin\" diye konuştu. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEGülaçtı Dünya Tiyatrolar GünüGülaçtıkazalaraGülaçtıDünya Tiyatrolar GünüGülaçtıSürücülerBazıAzrailDünya Tiyatrolar Günü BizAmacımızHerkesin Dünya Tiyatrolar Günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24