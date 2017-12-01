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(Görüntülü Haber) Tırpan motorundan mini motosiklet yaptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, okuldan kalan boş vakitlerinde sanayi sitesinde çalışan üniversite öğrencisi Ramazan Akıncı (20), ot biçmek için kullanılan tarım aletinin motorundan kendisine basit mini motosiklet yaptı

01 Aralık 2017 19:41

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, okuldan kalan boş vakitlerinde sanayi sitesinde çalışan üniversite öğrencisi Ramazan Akıncı (20), ot biçmek için kullanılan tarım aletinin motorundan kendisine basit mini motosiklet yaptı. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencisi Ramazan Akıncı, okuldan kalan boş vakitlerini, Düzce Eski Sanayi Sitesi\'nde kesim motoru, motorlu tırpan gibi aletlerin tamir ve satışının yapıldığı iş yerinde çalışarak değerlendiriyor. Akıncı, sanayi içinde \'getir-götür\' işlerini daha hızlı yapmak için basit bir motosiklet yaptı. Akıncı, ot biçmek için kullanılan \'motorlu tırpan\' adı verilen tarım aletinin motorunu kullanarak motosiklet yaptı. Akıncı, motosiklet ile sanayi sitesindeki işlerini daha hızlı yaparken zamandan da tasarruf ediyor. Akıncı, boş zamanlarını değerlendirmek için çalışmaya karar verdiğini ve 20 gün önce işe girdiğini söyleyerek şöyle konuştu: \"Henüz bu motoru yapalı 5 gün oldu. Tadilatını ve montajını yaptık. Şu anda burada ayak işlerini gidermek için kullanıyoruz. İskeletini internette gördüm. Benzinle çalışıyor, manuel olarak hareket eden dişli aktarmalı şanzıman sistemi var. Her işimi bununla gördüğüm söylenebilir. Bu konuda hiç tecrübem yok. Merakımdan dolayı tamamen mekanik merak üzerine yaptığım bir ulaşım aleti oldu. Normalde tırpan motoru Düzce’de fındık altı otlarını biçmek için, çayır otlarını temizlemek için kullanılıyor. Ben de aldım bunu yaptım.\"

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