(Görüntülü Haber) Tırmandığı kayada mahsur kaldı

Murat AYDIN/OLTU(Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde tırmandığı 50 metrelik kayada mahsur kalan 17 yaşındaki Tayfur Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat sonra kurtarıldı. Oltu’nun Gökçedere Mahallesi\'nde oturan Tayfur Yılmaz, arkadaşları ile birlikte dün yürüyüşe çıktı. Mahalleden 2.5 km uzaklıktaki \'Tekeli Taş\' olarak bilinen 150 metrelik kayalık alana gitti. Tayfur Yılmaz, arkadaşlarına kendisinin dik kayaya tırmanabileceğini söyledi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen keçi gibi kayaya tırmanmaya başlayan Tayfur Yılmaz, yaklaşık 50 metre çıktıktan sonra durdu. Korktuğu için ilerleyemediğini belirten Tayfur Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler, sevk edildi. Gelen itfaiye erleri, merdiven ile Tayfur Yılmaz\'ı mahsur kaldığı kayadan 2 saat sonra kurtararak indirdi. Kurtarılma anını cep telefonu ile görüntüleyen Yılmaz\'ın arkadaşları, \"Kayayı görünce \'bize buraya tırmanırım\' dedi. Biz de \'saçmalama tırmanamazsın\' deyince, \'tırmanayım da görün deyip\' çıkmaya başladı. İlerledikten sonra korkunca itfaiyeyi aradık\" dedi. Görüntülenme anında arkadaşları, \"Sen bir daha dağa çık göstereceğim, dağı taşı. Ünlü olacaksın\" derken, oldukça tehlikeli bir bölgede olan Tayfur Yılmaz\'ın ise gülerek \"Ünlü olacağım\" diyerek gülmesi şaşırttı. Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye Amiri Avni Öztaş, \"Gelen ihbarı değerlendirdik. Gittiğimizde çocuk kayada mahsur kalmıştı. Merdiven uzatarak kayadan indirdik. Çok tehlikeli biryerdeydi. Hava sert ve soğuktu. Biraz daha geç kalınsa soğuktan donma tehlikesi de olabilirdi. Tayfur Yılmaz\'ı sağ salim indirmeyi başardık\" diye konuştu.