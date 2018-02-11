(Görüntülü Haber) Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da tırmanarak evlere giren Ali Özgün (34), 13\'üncü işinde balkondan düşerek yaralandı. Ayakta durmakta zorlanan hırsızlık zanlısı, polislere tutunarak adliyeye sevk edildi.



Kent genelindeki 13 apartman dairesine, su borularından tırmanarak giren Ali Özgün, evlerden çaldığı cep telefonu, altın ve paraları alarak kayıplara karıştı. 8 Şubat\'ta merkez Seyhan ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi\'nde askeri lojmanların yanında bulunan bir apartmanın 2\'nci katındaki daireye yine tırmanarak giren Özgün, evden 220 lira, 1 alyans yüzük, gözlük ve cep telefonunu çaldı. Ev sahibi gelen sesler üzerine uyandı. Yakalanacağını anlayan hırsız, girdiği balkondan kaçmak isterken düştü. Yaralı halde kaçmaya çalışan Özgün, polis Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, suçunu kabul etti.



Düşmenin etkisiyle vücudunda morluklar oluşan, ayağını burkulan Özgün, emniyetten çıkarılırken güçlükle ayakta durdu. Düşmemek için, polislerin koluna tutunan zanlı, adliyeye sevk edildi.