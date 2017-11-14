(Görüntülü Haber) TIR'lar çarpıştı, 1 yaralı

Hasan YİĞEN KULA (Manisa), DHA) MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, kırmızı ışıkta duran TIR\'a arkadan gelen başka bir TIR\'ın çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 Karayolu Egemen Kavşağı\'nda meydana geldi.
Sinan Polat\'ın yönetimindeki 06 HE 0255 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Öztürk\'ün kullandığı 35 ZRR 24 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, arkadaki TIR\'in şoförü Öztürk, yaralandı. Kabinde sıkışan Öztürk\'ü, itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Öztürk, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.