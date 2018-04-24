T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TIR'la çarpışan otomobildeki anne ve oğlu öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta mermer yüklü TIR ile çarpışan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti

24 Nisan 2018 12:27

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta mermer yüklü TIR ile çarpışan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kaza saat 21.45 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkisinde yaşandı. Erbaa’dan Turhal’a hareket halindeki Nursal Özgün (38) yönetimindeki 60 EB 829 plakalı otomobil, karşı yönden gelen işlenmiş mermer yüklü İsmail Temelöz yönetimindeki 60 EB 573 TIR\'ın dorsesine çarptı. Çapmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü, evli ve bir çocuk babası Nursal Özgün ve annesi Hatice Özgün (78) hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası Tokat-Niksar karayolu çift yönlü olarak 1 saat süreyle trafiğe kapandı. Araçta sıkışan anne ve oğulun cesetleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Araçların kaldırılmasının ardından Tokat-Niksar Karayolu tekrar trafiğe açıldı. TIR sürücüsü İsmail Temelöz gözaltına alınırken, jandarma ve savcı incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazesi otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATtaTIRKazaTokatNiksar Karayolu MusapınarıErbaadan TurhalaNursalEBTemelözKazadaHaticeTokatNiksarAraçtaAraçlarınTokatNiksar KarayoluNiksar Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24