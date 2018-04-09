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(Görüntülü Haber) TIR'ın çarptığı patpat sürücüsü öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, tarım aracı patpata TIR çarptı

09 Nisan 2018 16:45

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, tarım aracı patpata TIR çarptı. Yolun kenarına savrulan patpatı kullanan Muhammet Saka yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Akyazı Küçücek kavşağında meydana geldi. Sabri Karamahmut idaresindeki 54 LB 397 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Saka\'nın kullandığı patpata çarptı. Patpat çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazada ağır yaralanan Muhammet Saka, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammet Saka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma, TIR sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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