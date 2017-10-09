T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi öldü

Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, TIR'la çarpıştı

09 Ekim 2017 15:34

Emre BAŞTUHAN/MURATLI (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Muratlı İlçesi\'nde, kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek, TIR\'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki Hasan Ayaz ve yanındaki arkadaşı 43 yaşındaki Cüneyt Tınmaz, yaşamlarını yitirdi. Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Ayaz, yönetimindeki 59 NC 257 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek, karşı şeride geçip, Nedim Esen\'in kullandığı 59 DM 036 plakalı TIR’a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil, alev alırken, araçta çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR\'ın altına giren otomobildeki Cüneyt Tınmaz, olay yerinde, sürücü Hasan Ayaz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Muratlı Devlet Hastanesi\'nde yaşamlarını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emre BAŞTUHANMURATLI Tekirdağ DHATEKİRDAĞ MuratlıTIRKazadaHasan AyazCüneyt TınmazKaza MuratlıTekirdağNCNedim EsenDMTIRaMuratlı Devlet HastanesiKazaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24