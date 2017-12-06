(Görüntülü Haber) TIR'da 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL narkotik ekipleri kilomotrelerce takip ettiği TIR\'a operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 302 kilogram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından İstanbul\'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekipleri plakasını belirlediği toz şeker yüklü bir TIR\'ı pazartesi günü Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan itibaren takibe aldı. TIR şoförü şekerleri Avcılar\'da bir adrese indirip uyuşturucuları teslim etmek için yeniden yola çıktı. Polis ekipleri Başakşehir\'de TIR\'ın önünü kesti. Araçtaki Ukrayna uyruklu Oleh D. (42) ile Ihor K. (43) gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla TIR\'ın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda dorsesinin tabanına yapılan zulada 302 kilogram skunk ele geçirildi. Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutulandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.