(Görüntülü Haber) TIR'a çarpan tankerin şoförü yaralandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta kontrolden çıkıp TIR\'a çarpan boş tankerin şoförü yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Tokat-Sivas karayolunun 20\'nci kilometresindeki, Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Sivas\'tan Tokat yönüne giden 62 yaşındaki Ahmet Bahşi yönetimindeki 72 FN 905 plakalı boş tanker yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen tanker, 35 yaşındaki Ümit Erekli yönetimindeki un yüklü 60 EM 828 çekici plakalı TIR’ın 60 EM 827 plakalı dorsesine çarptı. Kazada, yola savrulan tanker şoförü Ahmet Bahşi yaralandı. Bahşi, olay yerine sevk edilen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.